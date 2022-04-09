Весенний марафон чистоты

В Семее стартовал двухмесячник по санитарной очистке города от скопившегося за зиму мусора. Уже в нынешнюю субботу будет объявлен первый в текущем году общегородской субботник.

Такие субботники будут проводиться на регулярной основе. Впрочем, для особо желающих включиться в работу по очистке города субботник можно перенести на четверг, объявив его санитарным.

– Очистке подлежит весь город. И это не только уборка опавшей листвы и мусора вокруг своего дома или предприятия, но и обновление фасадов домов и офисов, побелка деревьев и бордюров, покраска ограждений и другие виды работ, направленных на то, чтобы придать городу чистый и ухоженный вид, – отметил на брифинге руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Семея Амантай Утельбаев.

В настоящее время ведётся работа по распределению участков для санитарной очистки между трудовыми коллективами. Кстати, в прошлом году стартовал проект, по которому коллективы учреждений, организаций и предприятий города брали под своё шефство одну или несколько улиц. Причём шла речь не только о содержании территории в чистоте и порядке, но о работе с жильцами, а также предприятиями и субъектами бизнеса, расположенными на подшефном участке.

Чтобы улицы стали наряднее и зеленее, в этом году в Семее запланирована высадка не менее 5 тыс. саженцев молодых деревьев, из которых 2 тысячи штук – компенсационные посадки.

Уборкой улиц города будут заниматься и подрядные организации. В первую очередь, будут проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок. Исследуя территорию города при помощи геопортала, специалисты коммунальных служб Семея выявили уже свыше ста точек, где за зиму появились кучи мусора.

Особое внимание уделят центральному парку. Доводить до ума этот объект культуры и отдыха, который реконструировался в течение нескольких лет, будет ТОО «Зеленстрой» в рамках программы по содержанию парков и скверов города. Кроме того, все недоделки, оставленные по вине подрядчика, устранят сотрудники предприятия «Енбек-Өскемен».

– Если погода позволит, то уже ко Дню Победы в центральном парке будет впервые запущен фонтан, – пообещал семейчанам Амантай Утельбаев.

Также на всё лето запланирована реализация многолетнего проекта «Мой двор», инициированного акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым. В 2022 году планируется реконструировать 18 дворовых территорий с охватом 48 многоквартирных домов. На эти виды работ в бюджете города предусмотрено 400 млн тенге. Дворы будут отремонтированы как в левобережной, так и правобережной частях Семея.

Благоустроят и городские окраины. По многочисленным просьбам жителей в 2022 году в разных районах построят 16 детских и спортивных площадок и многофункциональные поля для различных видов командных спортивных игр.

Екатерина Гуляева

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Семей