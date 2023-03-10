Великолепные пятёрки

В ВКО завершился турнир по хоккею с шайбой «Жұлдызша» среди детско-юношеских команд. Сборные из четырёх районов региона, Риддера и областного центра приняли участие в любительских матчах в Усть-Каменогорске. С 27 февраля по 3 марта юные хоккеисты боролись за звание лучших.

На прошедшей неделе Усть-Каменогорск стал центром спортивных баталий среди сильнейших региональных юношеских команд по хоккею. Девять сборных из Глубоковского, Зайсанского, Уланского районов, района Алтай, начинающие спортсмены из Риддера и Усть-Каменогорска собрались на ледовом катке школы-лицея № 11, чтобы продемонстрировать не только навыки владения клюшкой, но и умение работать в команде и не терять самообладание.

– Турнир «Жұлдызша» стал для ребят непростым испытанием, – комментирует заместитель директора Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» Зура Айтказина. – Участие в играх потребовало от них выносливости, сил, отваги и выдержки. Но каждый из игроков справился с задачей.

В течение пяти дней в напряжённых играх участвовали будущие хоккеисты в возрасте 9–14 лет. Турнир проходит по правилам IIHF (International Ice Hockey Federation – Международная федерация хоккея с шайбой) в подгруппах согласно жеребьёвке. Всего в нём приняли участие более ста школьников. При этом каждый игрок является победителем районного, городского и внутришкольного этапов.

В общекомандном зачёте среди юношей 2009–2010 годов рождения первое место завоевала команда Риддера, второе – команда Глубоковского района, третье место заняли игроки из Уланского района.

Среди младшего состава игроков 2012–2014 годов рождения первое место заняла команда района Алтай, вторыми стали спортсмены из Риддера, третьими – игроки Уланского района.

По итогам турнира команды, занявшие І, ІІ и ІІІ места, наградили памятными кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней.

– Мне 12 лет, я занимаюсь хоккеем пять лет, – делится ученик шестого класса риддерской средней школы № 5 Кусаинов Руслан. – В школе у нас есть секция хоккея. В матче я принимал участие в составе команды «Медведи». Нам удалось завоевать первое место, я этому очень рад. Соперники были достойными. Но наша команда сыграла отлично.

В центре «Дарын» отметили, что в районах области сейчас возрождается традиция хоккейного спорта как визитной карточки ВКО. Во многих школах действуют бесплатные секции хоккея.

– Мне очень приятно, что сегодня детям, у которых нет полноценной возможности профессионально заниматься хоккеем, тем не менее, предоставляют шанс выходить на лёд не только во дворе, но и в рамках турнирных соревнований, – говорит ветеран хоккейного спорта ВКО, мастер спорта СССР, методист ВКО СДЮШОР по хоккею с шайбой Алексей Грищенко. – Особенно это касается школьников из отдалённых районов. Уже сейчас мальчики, которые хотят играть в хоккей, могут показать свои умения в рамках игр «Жұлдызша». Это невероятно мотивирует детей. Отрадно, что в области возрождают культуру любительских матчей. Ведь именно они дают толчок к развитию спорта, тем более среди детей.

Победители примут участие в республиканском турнире который пройдёт в апреле в Астане.

В центре «Дарын» добавили, что в республиканских соревнованиях среди детско-юношеских команд по хоккею с шайбой спортсмены ВКО стабильно показывают хороший результат: в 2021 году – 2 и 3 место; в 2022 году – 1 и 3 место.

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой