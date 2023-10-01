Великолепная пятёрка… в чужие ворота

Зрелищным и результативным выдался первый домашний матч ХК «Торпедо» с павлодарским «Иртышом» после двух поражений в Ташкенте. Нашим хоккеистам удалось забить пять шайб, показав болельщикам, на что они способны.

Активная и яркая игра плюс безусловная поддержка трибун – такими словами можно описать матч PRO HOKEY Ligasy чемпионата Казахстана «Торпедо» – «Иртыш». После серии проигрышей спортсменам из Усть-Каменогорска нужно было зарабатывать очки, и у них это получилось – два очка в копилку и сохранённое третье место в турнирной таблице.

По сообщению пресс-службы клуба, в первом периоде хозяева площадки взяли инициативу в свои руки, и в большинстве Станислав Тунхузин мощным броском с ходу отправил шайбу под перекладину. Во второй трети матча Диас Тютюньков отдал отличный пас Диасу Рысбекову – результатом стал гол от наших. Тут же павлодарец Артём Севанькаев заложил вираж и отправил шайбу в ворота хозяев. Во второй половине периода «торпедовцы» заперли гостей в их зоне, и после паса Александра Панченко Дмитрий Громов мощным щелчком бросил в ближний угол, а Андрей Лагунов подставил клюшку.

В заключительном периоде павлодарцы усилиями защитника Алексея Власкина одну шайбу отыграли, но в дальнейшем проваливались в обороне, что позволило отличиться Александру Архипову, а в конце матча Дмитрий Быков поразил пустые ворота. Итоговый счёт игры 5:2 в пользу хозяев.

– Эмоции от игры очень классные, нас поддерживали болельщики, и мы ответили им, забив пять голов, могли забить ещё больше, – сказал в послеигровом интервью защитник ХК «Торпедо» Дмитрий Быков.

Напомним, что следующая серия игр состоится 7 и 8 октября, на домашнем поле «торпедовцы» будут принимать гостей из Рудного – ХК «Кулагер».

Мария Симонова