Вечерний свет за окнами

Акимат Семея начал подготовку к реализации второго этапа проекта по модернизации уличного освещения.

В рамках проекта «Модернизация системы уличного освещения г. Семей» общей стоимостью 1,85 млрд тенге планируется заменить 7 659 светильников (136 улиц), 687 опор, 2,6 тыс. кронштейнов, 130 км кабеля СИП и произвести установку 196 шкафов управления. Как сообщили в городском акимате, на сегодняшний день завершено практически 80 процентов работ. Освещение установлено на 120 улицах города. До конца года дополнительно будут освещены ещё 50 улиц, на которых фонари освещения отсутствовали.

В настоящее время идёт подготовка к реализации второго этапа проекта. Специалисты детально прорабатывают вопрос о реализации в 2022 году дополнительных мероприятий в рамках расширения действующего контракта, заключённого с компанией «Everlight» за счёт резервных сумм.

Аким города Бакытжан Байахметов вместе с ответственными работниками различных служб в течение нескольких дней объехал десятки улиц города. Было изучено их текущее состояние, уточнено количество домов, приблизительная численность проживающих, обследованы подъездные пути к школам. В ходе оперативных совещаний на местах определён дополнительный список, куда вошли более 50 улиц протяжённостью более 80 км для монтажа двух тысяч светодиодных светильников, установки опор, СИП и шкафов управления. В перечень вошли такие улицы, как Матяша, Ильяшева, Автономная, Аккульская, Зайсанская, Курчатова, Радищева и ряд других улиц Комсомольского посёлка, Таткрая, Казкрая, Восточного, Затона.

Подготавливаются предложения по реализации второго этапа проекта в период с 2023 по 2024 годы с привлечением дополнительных кредитных средств ЕБРР и бюджетного софинансирования. Успешные переговоры по данному проекту в столице Великобритании Лондоне провёл аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Планируется установить восемь тысяч светильников и полностью завершить модернизацию системы уличного освещения в Семее.

Мария Щетинина

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Семей