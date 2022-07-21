Важный элемент взаимной торговли

Предприниматели ВКО просят Минсельхоз увеличить квоты на экспорт подсолнечника.

Как отмечают эксперты, торговые отношения с иностранными партнёрами являются важным элементом внешнеэкономической деятельности. В частности, экспорт способствует осуществлению сделок по купле-продаже множества услуг и товаров. За пределы того или иного государства вывоз продукции исчисляется ежегодно тысячами тонн. Государства, как правило, поощряют экспорт, например, освобождая вывозимую продукцию от налогов на добавленную стоимость.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на прошлогоднем заседании Высшего Евразийского экономического совета, отметил, что перед участниками стоит задача наращивания объёмов инвестиций в АПК, создания единого аграрного и продовольственного рынка.

– В целях внедрения передовых и инновационных технологий, увеличения производства продуктов с высокой добавленной стоимостью следует усилить взаимодействие агронаучных учреждений, – подчеркнул Глава государства. – Необходимо активизировать совместные усилия по наращиванию экспорта сельхозпродукции и на рынки третьих стран.

Также Президент Казахстана предложил поручить Евразийской экономической комиссии подготовить развёрнутые и конкретные предложения в данном направлении.

По данным Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, экспорт несырьевых сельскохозяйственных товаров из Казахстана в первом квартале текущего года составил 482,6 млн долларов США. Это больше на 47,3 процента, чем за аналогичный период прошлого года. Сырьевой экспорт составил 840,7 млн долларов. Это почти на 43 процента больше, чем в первом квартале прошлого года.

Не хватило квот

При этом отдельные меры по созданию условий для экспорта не устроили предпринимателей нашего региона.

Так, 12 предприятий-экспортёров из Усть-Каменогорска обратились с официальным письмом в Министерство сельского хозяйства РК, Генеральную прокуратуру РК, Комитет национальной безопасности РК, НПП РК «Атамекен» и Палату предпринимателей ВКО по поводу снижения объёмов квот на вывоз семян подсолнечника и внедрения системы их распределения в порядке живой очереди. Данная мера, по их мнению, привела к тому, что за два выходных дня все квоты были разобраны, и многие предприниматели не успели даже подать заявки.

Экспортёры Усть-Каменогорска рассказали о создавшейся ситуации с экспортом семян подсолнечника руководству Палаты предпринимателей ВКО.

Они сообщили, что ранее действовавшая система распределения квот позволяла всем участникам внешнеэкономической деятельности отправлять примерно одинаковое количество семян подсолнечника в Узбекистан и Китай. В частности, с декабря 2021 по июнь 2022 года Минсельхозом на Казахстан был выделен объём квот в размере 125 тысяч тонн, что в среднем составляло 18,5 тысячи тонн в месяц. Распределение осуществлялось соразмерно по тем предприятиям, которыми были поданы заявки и приложен пакет требуемых документов.

Однако с июля 2022 года на сайте МСХ было опубликовано объявление о начале распределения объёмов квот на вывоз семян подсолнечника с территории Республики Казахстан с июля по сентябрь этого года в общем объёме 15 000 тонн. В пятницу 8 июля был открыт приём заявок, а в понедельник весь объём квот был уже исчерпан.

Экспортёр зерновых культур, директор ТОО «ПромЛайн» Надежда Степура посетовала, что 15 тыс. тонн слишком маленький объём как для экспортёров, так и для сельхозпроизводителей страны.

– У меня есть контракты, то есть мы все подготовили к экспорту, но, к сожалению, не успели получить квоту, потому что погрузочный процесс занимает определённое время, – поделилась она. – Есть своя технология закупа зерна, складирования, подготовки к отгрузке. Например, заказ вагонов, машин требует определённого времени. Раньше квоты распределяли количественно, и мы знали, сколько тонн у нас есть, и могли планово, спокойно подготовиться к отгрузке.

Как сообщили местные экспортёры, по состоянию на 13 июля 2022 года только Территориальной инспекцией АПК по ВКО в Усть-Каменогорске и Семее принято и не реализовано более 40 заявок от юридических лиц на общее количество около 12 тысяч тонн семян подсолнечника.

Объёмы взаимной торговли

Между тем, по данным Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, в 2022 году страны ЕАЭС резко нарастили импорт в РК семян подсолнечника и пшеницы. Товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС за январь-май 2022 года составил 10 млрд долларов.

Это на 4,8 процента выше, чем за аналогичный период предыдущего года (9,5 млрд долларов). Экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за пять месяцев 2022 года снизился на 0,9 процента и составил 2,9 млрд долларов.

Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 7,3 процента и составил 7 млрд долларов США.

В МТИ РК отметили, что рост импорта из стран ЕАЭС обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как руды и концентраты медные, семена подсолнечника, пшеница, полуфабрикаты из нелегированной стали, руды и концентраты цинковые, удобрения азотные, воды, включая минеральные и газированные, с сахаром.

Вместе с тем, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС несырьевыми товарами за отчётный период составила $8,1 млрд. Это на 6,2 процента выше, чем за аналогичный период предыдущего года (7,7 млрд долларов).

Экспорт несырьевых товаров из Казахстана в страны ЕАЭС за пять месяцев текущего года вырос на 13,6 процента и составил 2 млрд долларов. Импорт обработанных товаров вырос на 4,1 процента.

Ерик Абитов