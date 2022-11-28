Важнее всего качество

Где можно получить качественное религиозное образование в Казахстане? Насколько специалисты в области религии востребованы на рынке труда? На эти и другие вопросы ответим в нашей статье.

В современном мире очень важно получение основательных и обширных знаний. Это касается как светского, так и религиозного образования. О последнем мы и поговорим.

На сегодняшний день в республике созданы все условия для получения религиоведческого и религиозного образования. Всего, по данным Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК, по состоянию на 3 квартал текущего года в стране функционируют 13 духовных учебных заведений, в которых обучаются больше четырёх тысяч человек.

В их числе 11 учебных заведений исламского направления – университет «Нур-Мубарак», девять медресе-колледжей и Исламский институт повышения квалификации имамов при Духовном управлении мусульман Казахстана. Также в стране работают два учебных заведения христианского направления – Алматинская православная духовная семинария и Межъепархиальная высшая духовная семинария «Мария – Матерь Церкви».

Кроме того, для получения религиоведческого образования у казахстанских абитуриентов и не только есть возможность поступить в такие многопрофильные вузы страны, как ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва, КазНУ им. аль-Фараби, КарГУ им. Е. Букетова, МКТУ им. Х. Яссави, Университет иностранных языков и деловой карьеры, КНПУ им. Абая. Стоит отметить, ежегодно выделяются государственные образовательные гранты на подготовку кадров по этому направлению.

– В начале независимости нашей страны молодые люди искали знания в зарубежных религиозных учебных заведениях. Но в последующем в Казахстане при поддержке государства открылся Исламский университет «Нур-Мубарак», где преподают квалифицированные грамотные специалисты из каирского университета «Аль-Азхар», имеющего высокий статус в исламском мире, – сказал на расширенном заседании Президиума ДУМК председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

Как отмечает Верховный муфтий, необходимо поощрять и мотивировать молодёжь на получение религиозного образования в Казахстане. С целью совершенствования учебной программы казахстанских медресе-колледжей планируется принятие «Концепции непрерывного образования».

– На сегодня у нас 12 докторов наук, 201 магистрант и 1554 бакалавра, имеющих высшее религиозное образование. В прошлом году в университете «Нур-Мубарак» и девяти медресе-колледжах завершили обучение 606 студентов. Думаю, это хороший результат, – добавил он.

По словам специалистов, у выпускников религиозных специальностей есть хорошие перспективы для дальнейшего развития и трудоустройства на территории Казахстана. Здесь создано достаточное количество рабочих мест в мечетях, колледжах, различных центрах и институтах по исследованию вопросов религии.

К тому же, ранее Наурызбай кажы Таганулы сообщал о том, что сейчас разрабатывается комплексная программа по привлечению молодых специалистов к религиозной деятельности в селе. С её помощью молодых людей, получивших религиозное образование, будут поэтапно устраивать на работу.

Гульжан Естаева, по заказу Управления общественного развития ВКО