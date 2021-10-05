Вакцина со знаком «халал»

Первая казахстанская вакцина против коронавируса QazVac получила сертификат по стандарту QMDB Halal.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана – Верховного муфтия, наиб муфтий, PhD, теолог Ершат Онгаров вручил казахстанской противокоронавирусной вакцине QazVac сертификат ТОО «Халал Даму», говорится в сообщении Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Вакцина QazVac сертифицирована по общим требованиям «халал» к производству, хранению, транспортировке и реализации лекарственных средств и биологически активных добавок.

Представители ДУМК посетили НИИ и биофармацевтический завод OtarBioPharm, где тщательно ознакомились с технологическим процессом производства вакцины QazVac.

Айгуль Биданова

Нур-Султан