В ВКО стартовали Республиканские командно-штабные учения «Жер-2023»

В тренировках принимают участие местные исполнительные органы, службы гражданской защиты, силы и средства ДЧС ВКО. Основная задача — повысить эффективность принимаемых мер к реагированию при угрозе и возникновении разрушительного землетрясения, совершенствованию слаженности действий всех служб по ликвидации ЧС, а также эвакуационных мероприятий.

В первый день учений проверена готовность систем оповещения и связи, организованы сейсмотренировки на территории всей области.

Один из объектов, где отработаны действия в случае землетрясения –«Усть-Каменогорский центр оказания специальных социальных услуг», где в трехэтажном здании находятся на обслуживании более 100 маломобильных граждан. Как только прошёл сигнал «Внимание Всем!», персонал объекта, одновременно оповестив органы гражданской защиты, начинает эвакуацию людей из здания. Для данных мероприятий есть 15-20 секунд времени. Пациенты, которые не могут ходить и не успели покинуть помещение, с помощью персонала занимают безопасные места в здании. Вышедшие из центра люди собираются на специальной площадке, расположенной на расстоянии от линий электропередачи и здания. Персонал объекта сверяют по спискам наличие пациентов. Врачи-специалисты осматривают людей и обеспечивают тёплыми вещами, предметами первой необходимости.

На объекте также отработано тушение пожара, произошедшего в результате землетрясения.

В Восточно-Казахстанской области на время учений создан штаб. У каждой службы стоит своя задача по организации размещения эвакуируемого населения, питания, обеспечения медицинской и психологической помощи, организации работы техники для ремонтно-восстановительных работ.

12 сентября будут проведены практические тренировки с отработкой эвакуации и спасения граждан в случае разрушительного землетрясения, будет развёрнут палаточный лагерь для пострадавшего населения.

Пресс-служба ДЧС ВКО