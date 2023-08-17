В учебный год без заминок

С этого года в Казахстане ученики начальных классов независимо от социального статуса будут питаться в школах бесплатно.

Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам подготовки к новому учебному году с участием акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева.

По словам руководителя областного управления образования Иннесы Чернышёвой, в регионе более 98 тысяч школьников. В 316 школах будет организовано горячее питание с охватом 97 414 учащихся, в 27 школах – буфетное питание для 693 учеников.

Нововведением этого года стало обеспечение учеников 1 – 4 классов независимо от социального статуса бесплатным питанием. На это предусмотрены денежные средства в размере 1,7 миллиарда тенге.

Также до 20 августа планируется завершить поставку учебников и учебно-методических комплексов в школы области. К слову, на их приобретение выделено 450 миллионов тенге.

На сегодняшний день в общеобразовательных учебных заведениях завершаются ремонтные работы. В этом году выделено 2,1 миллиарда тенге на капитальный и текущий ремонт 77 объектов образования. В некоторых школах региона возникли сложности со сроком завершения работ. Как сообщили акимы районов, это связано с тем, что подрядчики по различным причинам приступили к работам с опозданием. Однако по их словам, задержка со сдачей объектов будет незначительной – 7–10 дней.

Больше всего вопросов вызвала школа-лицей имени

К. Билялова в Тарбагатайском районе. В общеобразовательном учреждении работы вовсе не начали из-за проблем с подрядной организацией из другого региона. Сейчас ведутся судебные разбирательства. Ремонт учебного заведения планируется перенести на следующий год с корректировкой проектно-сметной документации.

– Много нареканий к работе подрядных организаций из других регионов, – отметил Ермек Кошербаев. – В нашей области достаточно добросовестных компаний, кто может справиться с этой работой.

Глава региона раскритиковал доклад исполняющего обязанности руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области Жумабека Камбетова, так как он озвучил данные, не соответствующие действительности. Якобы в 120 школах котельные находятся внутри зданий, а в 31 общеобразовательных учреждениях нет столовых, поэтому ученики начальных классов не смогут получать бесплатное горячее питание.

На самом деле, ситуация совершенно иная. В регионе только одна школа с котельной внутри – в районе Самар. И сейчас там идут работы по выносу её из здания. Что касается обеспечения питанием, то в малокомплектных школах, где не оборудованы столовые, заключили договоры с крестьянскими хозяйствами и предпринимателями. Они будут готовить еду и привозить её в школу. Дети будут питаться в специально подготовленных для этого помещениях. Таким образом, учащихся начальных классов охватят горячим питанием на 100%.

– Вы подготовили информацию, которая не соответствует действительности. Поставили под сомнение очень большую работу нескольких ведомств, выдав непроверенную информацию, – возмутился Ермек Кошербаев. – Я ещё раз всё перепроверю и буду ставить вопрос о вашей компетентности. Это недопустимо. Если делаете доклад, то отвечайте за свои слова.

Аким области поручил своему заместителю Дархану Сапанову разобраться в ситуации.

Помимо этого, глава региона поднял вопросы водообеспечения, наличия столовых, тёплых туалетов и качественного Интернета во всех школах Восточно-Казахстанской области.

Также аким области акцентировал внимание на необходимости проверки спортивного инвентаря и другого оборудования. На фоне трагедии, случившейся в Астане, акимам городов, районов и сельских округов поручено лично обследовать школьные игровые и спортивные площадки.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета