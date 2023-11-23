Два в одном

В колледжах Восточно-Казахстанской области по дуальной системе обучаются около четырёх тысяч студентов.

Дуальная система – это вид обучения, в котором совмещены теоретическая и практическая составляющие. В рамках взаимовыгодного сотрудничества учебных заведений и предприятий студенты получают теоретические знания в образовательном учреждении, а практические навыки закрепляют на рабочем месте в профильной организации.

Для будущих специалистов – это ещё отличный шанс обрести финансовую независимость, ведь во время обучения они получают на предприятиях заработную плату в размере 150–200 тысяч тенге. Кроме того, автоматически зачисляется стаж. После окончания колледжа есть возможность вернуться на работу, к которой уже хорошо подготовлены.

– По дуальному обучению получаю профессию машиниста грузоподъёмных кранов, – говорит студент второго курса Усть-Каменогорского колледжа строительства Павел Прокопчик. – В ТОО «VK Development group» у меня есть наставник, который обучает всем тонкостями профессии. Хочу стать хорошим специалистом и, завершив обучение, вернуться работать в эту компанию.

Предприятия региона также заинтересованы в подобной форме сотрудничества. Это прекрасная возможность получить квалифицированного специалиста, который легко справляется с производственными задачами.

– В 2013 году, в рамках внедрения дуальной системы образования, наша компания стала производственной площадкой для получения студентами профессиональных навыков. В сотрудничестве с Усть-Каменогорским высшим политехническим колледжем осуществляем работу в рамках образовательной программы «Теплоэнергетические установки тепловых электростанций». Сейчас у нас успешно проходят практику пять студентов, – отмечает руководитель корпоративного центра обучения ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» Наталья Слободчикова. – Таким образом, мы сами взращиваем себе кадры. Студенты внедряются в производственный процесс и становятся полноценными работниками. В 2021 году состоялся первый выпуск по дуальной системе обучения, часть тех выпускников теперь работают у нас на станции.

Как сообщили в Управлении образования ВКО, на сегодняшний день в колледжах региона по дуальной системе обучаются 3908 студентов по 46 специальностям. Подготовка ведётся в партнёрстве с такими предприятиями, как ТОО «Казцинк», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», ТОО «Согринская ТЭЦ», ТОО «СМУ-Шығыс», КГУ «Риддерское лесное хозяйство» и другие.

Татьяна Кравченко