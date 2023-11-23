Дуплет знаний

Выпускники программы двойного диплома ВКТУ имени Д. Серикбаева завершили обучение.

Четырнадцать студентов ВКТУ получили дипломы в области атомной промышленности от Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Россия).

Сотрудничество между ВКТУ и МИФИ осуществляется с 2017 года, когда руководители вузов подписали Меморандум о совместных образовательных программах. В декабре 2019 года, в рамках дополнительного соглашения к Меморандуму о сотрудничестве, были запущены четыре программы совместной подготовки бакалавров и магистров.

Совместная подготовка бакалавров осуществлялась по модели включённого обучения и предполагала обучение казахстанских студентов на программах бакалавриата МИФИ с одновременным освоением образовательных модулей (курсов), реализуемых преподавателями ВКТУ.

В 2019 учебном году была запущена программа двойного диплома «Физика и химия материалов и процессов» бакалавриата для подготовки кадров в области атомной промышленности.

Декан Международной школы инженерии ВКТУ им. Д. Серикбаева Айбек Акаев отметил, что на прошедших публичных обсуждениях строительства АЭС в Казахстане население волновал вопрос о наличии отечественных специалистов, необходимых для обслуживания станций. Так, выпускники программы двойного диплома ВКТУ как раз закрывают эту нишу.

Мария Хохлова