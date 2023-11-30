Реально виртуально

Ученик седьмого класса областной специализированной школы-гимназии-интерната имени Жамбыла для одарённых детей Адилет Жумабаев мечтает создать виртуальный музей деревянных скульптур Юрия Костанянца.

Адилет – талантливый ребёнок. Обучаясь в гимназии № 3 села Курчум, он не раз становился победителем и призёром областных и республиканских конкурсов. В этом году мальчик перешёл учиться в областную специализированную школу-гимназию-интернат имени Жамбыла для одарённых детей.

Школьник увлекается проектной деятельностью. Особенно ему нравится открывать для себя и других что-то новое, интересное.

– Вместе с руководителем Адильбеком Жубаткановым написали проект по теме «Мастер, создающий шедевры из дерева: небольшие секреты мастерской Ю. Костанянца», – поделился юный исследователь. – В нём мы рассказали землякам об уникальном человеке Юрии Костанянце. Можно сказать, что он хранитель истории. Многие его скульптуры и композиции рассказывают о культуре, жизни и быте казахского народа.

В рамках этого проекта Адилет посетил музей, узнал об истории его создания, беседуя с Юрием Костанянцем.

Резьбой по дереву мастер увлёкся ещё в студенчестве. Спустя годы в Усть-Каменогорске построил дом-музей, в котором находятся удивительные деревяные резные изделия. Сегодня это место – одна из достопримечательностей региона, его посещают представители международных делегаций, художники и скульпторы разных стран, а также просто любители и ценители искусства.

Адилет решил провести исследование и выяснить, насколько хорошо жители областного центра знают Юрия Костанянца. Он провёл опрос среди школьников и горожан. Выяснилось, что многие не знакомы с ним лично, но слышали о мастере и его работах.

Второй пункт проекта включал знакомство с историей дома-музея, его экспонатами. Вместе с руководителем они организовали познавательные экскурсии для желающих.

Юный исследователь задумался, что он может сделать ещё, чтобы об этих удивительных работах узнала вся страна.

– В социальных сетях делился информацией о доме-музее, чтобы о нём узнал весь Казахстан, – отметил Адилет. – Моя мечта – создать виртуальный музей деревянных скульптур, чтобы все желающие могли посетить дом-музей Юрия Костанянца не выходя из дома и познакомиться с его уникальным творчеством.

Александра Исаева