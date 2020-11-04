В село пришла вода 

В селе Прогресс проведён долгожданный ремонт водонапорной башни.

Вопрос водоснабжения для сельчан, проживающих по улицам Линейной и Молодёжной, долгое время не мог подойти к своему логическому завершению. Основная причина заключалась в том, что не находился подрядчик для проведения работ по ремонту водонапорной башни.

Сельчане на протяжении нескольких лет наблюдали, особенно зимой, удручающую картину: сквозь стены башни сочилась вода, застывая на морозе и образуя ледяные наросты. А в это время в домах вода из крана едва бежала.

Многие, уже не надеясь на разрешение проблемы, самостоятельно пробурили скважины у своих домов. Между тем, за линией, так именуют в селе эти улицы, добраться до подземных вод непросто, да и не всем по карману. Поэтому то, что подрядная организация ИП «Вебер» не без помощи жителей этих улиц смогла в кратчайшие сроки выполнить необходимые работы по ремонту водонапорной башни, успокоило и обрадовало сельчан.

– Все работы были выполнены в течение недели, – говорит руководитель подрядной организации Марина Вебер. – Прежде всего были устранены трещины по всей длине башни, произведена её покраска и утепление изоляционным материалом, что позволит замедлить процесс коррозии и окисления металла.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район