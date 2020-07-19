В поле лёгких дней не бывает

В разгар лета в крестьянском хозяйстве «Уваровское» с раннего утра и до позднего вечера кипит работа в поле, не смолкает гул техники – земледельцы спешат заготовить максимальное количество сена для предстоящей зимовки буренок.

А впереди – осенняя страда.

Подходит к завершению заготовка кормов второго укоса. Сельчане понимают важность этих работ и прилагают максимум усилий на зеленых полях.

Дорога каждая минута, особенно если стоит погожий день. А в этом году погода аграриев не балует. То засуха, то жара, то ливни, то шквалистый ветер. Но сельчанам в таких условиях работать не привыкать. Все силы и средства хозяйства в эту пору сконцентрированы на «зеленой жатве».

В животноводческом комплексе хозяйства – тысяча голов КРС, из них 491 составляет дойное стадо. Поэтому кормов нужно заготовить достаточно, чтобы надои даже зимой не уменьшались. К слову, одна фуражная корова здесь дает не менее 4550 кг в год. Должный уход им обеспечивают доярки – профессионалы своего дела. Самые высокие показатели по надою у опытных работниц Надежды Ющенко и Ольги Курдюковой.

Глава КХ «Уваровское» Александр Бурдаков уверен, что заготовленные корма будут качественные и в нужных объемах. И, соответственно, это положительно повлияет на продукцию животноводства. К предстоящему зимне-стойловому периоду уже заготовлено свыше 1100 тонн сенажа и 650 тонн сена.

Объем работ здесь всегда большой. Весь зерновой и зернобобовый клин в хозяйстве занимает свыше 3180 гектаров. Из них под озимые культуры отведено 150 га, зерновые – 1658 га, подсолнечник – 641 га. 457 га занято многолетними травами, порядка 250 га – кукурузой на силос.

В прошлом году в хозяйстве были хорошие показатели – погода была в союзниках у аграриев. Озимую пшеницу убрали по 43 центнера с гектара, овес показал урожайность 46 ц/га, ячмень – 27,5 ц/га, яровая пшеница – 28,5 ц/га. В этом году уваровские земледельцы ожидают более скромные показатели урожайности.

– Сев озимых провели в первой декаде сентября, яровые – в первых числах мая, – делится глава хозяйства. – Всходы вышли из-под снега изреженными. Засушливые условия нынешней весны долго не давали роста всходам, их активному кущению. И только прошедший во второй половине июня дождь выровнял посевы. Но все равно высота растений значительно отстает от прошлогодних показателей. Поэтому больших урожаев в нынешнем году ждать не приходится. Надеемся собрать хотя бы 25 центнеров с круга. Но когда жатва проходила без сложностей? На то у нас и зона рискованного земледелия. Теперь важно быстро и грамотно убрать.

В горячую пору бразды правления, особенно в поле, – в руках агронома Майи Шнайдер. А длится полевой сезон с ранней весны до поздней осени. Со своими нелегкими обязанностями она уже девятый год справляется отлично.

– Работа агронома, да и вообще в сельском хозяйстве, не для ленивых, – считает Майя Валерьевна. – Начиная с посевной, мы в поле каждый день, без выходных и праздников, с пяти утра до десяти вечера. В нашей работе не бывает простых или легких сезонов. Каждый новый – это кропотливый труд, переживания, сомнения в правильности выбранного решения.

Немаловажное значение, по словам агронома, имеет грамотное внесение минеральных удобрений и средств защиты растений.

– Уже третий год подряд наше хозяйство вносит под зерновые и кукурузу 128 тонн аммиачной селитры и 67 тонн аммофоса – под подсолнечник и гречиху. Мы заранее, в зимний период, заключаем договоры на их поставку, с этим проблем никаких нет, – отмечает Майя Шнайдер.

Большим подспорьем для аграриев является предоставление субсидий.

– 50 процентов субсидий на приобретение минеральных удобрений – это очень хорошая поддержка от государства. Но хотелось бы, чтоб все средства защиты растений субсидировались по процентной ставке не ниже этой, так как цена на гербициды привязана к курсу доллара, а он, как известно, растет с каждым годом, – сетует

агроном.

Совсем скоро стартует уборочная страда. Аграрии начнут традиционно с озимой пшеницы. Следом – яровые зерновые и зернобобовые. В КХ «Уваровское» идут последние приготовления к началу жатвы. В тракторных бригадах, автогаражах и на токах проходят смотры техники, которая будет задействована как в поле, так и на перевозке, приеме и подработке зерна.

Чтобы справиться с таким объемом, в хозяйстве ежегодно закупается новая техника, и всегда – за свой счет. В этом году приобрели канадский трактор Versatile и посевной комплекс FIAT общей стоимостью 100 млн тенге, а также два трактора МТЗ, дискатор, зерноуборочный комбайн, грузовые автомобили.

И люди здесь надежные и работящие. Сегодня в хозяйстве работают 21 механизатор и восемь водителей.

– Уборка хлеба не бывает легкой, – отмечает глава хозяйства. – Хотя и техника нынче совсем другая, и агрономические подходы куда более совершенные. А вот напряженность никто не отменял. Надо встать до зари, отработать в поле по максимуму, лечь за полночь и с утра – по новому кругу. В таком темпе несколько недель кряду. Именно поэтому на жатве обычно задают тон люди особой закалки. Здесь, как нигде, по-настоящему проверяются характеры, профессиональная хватка и выдержка.

Александр Иванович с гордостью говорит, что у него работают надежные люди, понимающие технику и чувствующие поле.

– Что такое жатва для нас? Это особенное время, всего несколько недель, когда нужно все делать на максимуме: качественно готовить технику, трудиться с полной отдачей… Как у спортсмена – Олимпиада, так у хлебороба – уборочная. Рано встал, поздно лег – тогда можешь рассчитывать на результат. И мы все это понимаем, – говорит механизатор-передовик Юрий Яцуненко.

Кроме него с высокими показателями завершают уборочную страду Виктор Яковлев, Владимир Бобровников, Вадим и Александр Галактионовы, Дмитрий Савин, Виктор Манц и другие.

– С работой справляемся, бездельников у нас нет! – дружно отмечают землепашцы. – Каждый выполняет то, что от него требуется, – кто присматривает за животными, кто пашет землю, а кто и заведует конторой. Легко в нашей работе не бывает, но нужно пахать и сеять, обеспечивать страну хлебом. Ведь это наша обязанность.

Особенно приятно видеть рядом со взрослыми работающую школьную молодежь. Карманный бюджет каждого из ребят этой осенью значительно возрастет. Важно также и их понимание значимости нелегкого труда на земле, их моральное удовлетворение от своего участия в общем деле.

фермерское движение Александр Бурдаков «влился» в 1997 году. О том, что эти годы были не совсем простыми для страны, знает каждый. Тем, кто в то время пытался наладить собственный бизнес (а жизнь заставляла), приходилось прилагать немало сил и средств. Крестьянское хозяйство «Уваровское» прошло проверку на прочность.

Сейчас это одно из сельхозпредприятий, которое, пройдя через горнило реформ, неизменно показывает стабильные результаты в растениеводстве, внедряя новые технологии в обработке почвы, возделывании сельскохозяйственных культур, а также животноводстве.

Александр Бурдаков, сколько живет в селе, всегда был неравнодушен к местным проблемам. Такой он человек по жизни – ответственный, принципиальный, с хозяйской хваткой, любит порядок и болеет душой за родное село.

– О том, как живет сельское хозяйство, надо говорить постоянно, а не раз в год, на праздник, – сетует он. – Сегодня сельское хозяйство – это бизнес. Откровенно признаться, слово «бизнес» по отношению к сельскому хозяйству меня коробит. Но не я это придумал. В существующих экономических условиях успешным бизнес может быть только у собственника, который умеет считать деньги, зарабатывать, рискуя всем своим имуществом.

Свои мысли об организации труда в сельском хозяйстве наш собеседник, судя по всему, вынашивал долго, не обошел стороной и проблемные вопросы, и сдерживающие, по его мнению, факторы, которые мешают эффективно развиваться агропромышленному комплексу региона.

Прежде всего, аграрий говорит, что проблема заключается в отсутствии четких региональных программ по перспективам развития АПК. Также требует совершенствования система и методика финансовой поддержки хозяйствующих субъектов агропрома.

– В правилах субсидирования производства животноводческой продукции для хозяйств с маточным поголовьем более 500 голов (учитывая, что в хозяйстве молочного направления в общей массе приплода почти 50 процентов составляют бычки) необходимо предусмотреть субсидирование кормов при доращивании молодняка, так как фактически и нормативно себестоимость телят на доращивании и откорме выше реализационной цены, – обозначает он еще один проблемный вопрос.

Кроме того, Александр Бурдаков считает, что необходимо восстановить существовавшие ранее субсидии племенным хозяйствам молочного направления за ведение селекционной и племенной работы, так как эффективность молочного животноводства в большей степени зависит от состояния племенной работы на генетическом уровне, а значит, требует больших затрат.

– Необходимо также стимулировать хозяйственную деятельность предприятий, которые ведут расширенное воспроизводство, инвестируют собственные средства на модернизацию, обновление МТФ, увеличив для них ставку возврата средств не менее 50 процентов от стоимости техники, оборудования, строительно-монтажных работ.

В целях сохранения плодородия земельных угодий, а также развития зеленой экономики, наряду с субсидированием минеральных удобрений, компенсировать хозяйствам часть затрат, понесенных при внесении органических удобрений.

Глава КХ «Уваровское» верит в то, что эволюционные процессы в сельском хозяйстве заставят всех, кто имеет к нему какое-то отношение, перестраиваться и работать по-новому.

– Самое главное, – подводит он резюме, – чтобы люди в селе получали удовлетворение от работы и соответствующее материальное вознаграждение. Мы ведь ради этого работаем. И работы в сельском хозяйстве хватает.

Бахыт Сарсембаева

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Глубоковский район