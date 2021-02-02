В погоне за главным трофеем 

Определились полуфиналисты Кубка Казахстана, «Торпедо» – в их числе.

В очередном восточноказахстанском дерби на Кубке страны «Торпедо» обыграло «Алтай Торпедо» со счётом 1:5. Начало игры прошло в равной борьбе, но, несмотря на высокие скорости и нацеленность на взятие ворот, цифры на табло в первом периоде изменить командам не удалось. «Алтай Торпедо» выглядело в стартовые смены активнее, а молодой вратарь Антон Осокин сыграл надёжно и уверенно. В середине периода «Торпедо» почти две минуты имело преимущество в два игрока, но мастерство голкипера было выше всяческих похвал.

Первую шайбу забили в начале второго периода – «Алтай Торпедо» вышло вперёд. К сожалению, для действующего обладателя кубка этот гол был единственным в матче. До конца периода игроки «Торпедо» перехватили инициативу и принялись нащупывать слабые места в обороне соперника, что привело к двум шайбам. В заключительной трети игры подопечные Олега Болякина ещё трижды вскрыли оборону «Алтай Торпедо».

После в своём последнем матче группового этапа в рамках Кубка Казахстана «Торпедо» без особых проблем одержало победу над «Актобе», переиграв оппонента со счётом 4:1. Устькаменогорцы забивали в каждом периоде матча, а последнюю шайбу игры забросили в ворота соперника за секунду до финальной сирены.

В своей последней игре группового этапа команда «Алтай Торпедо» в овертайме обыграла «Иртыш» – 1:2 ОТ. Устькаменогорцы вышли вперёд во втором периоде, реализовав большинство. После они успешно оборонялись почти двадцать минут, но на старте заключительной трети игры павлодарские хоккеисты сравняли счёт. В овертайме сильнее были игроки «Алтай Торпедо».

Таким образом, по итогам предварительного этапа Кубка Казахстана определились все полуфиналисты турнира – в нём встретятся «Торпедо», «Арлан», «Сарыарка» и «Алматы».

«Торпедо» и «Арлан» заработали по девять очков, но благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб усть-каменогорская команда получила первый посев. Соответственно, «Арлан» стал вторым. «Сарыарка» выиграла свою группу, набрав восемь баллов – это третий посев в финальной части. «Алматы» набрал больше очков (семь баллов) среди всех команд, занявших в своих группах вторые места. Таким образом, коллектив из южной столицы получил четвёртый посев в полуфинале.

В полуфинале «Торпедо» сыграет с «Алматы», а «Арлан» – с «Сарыаркой». Во вторник, 2 февраля, в 19:00, победители встретятся в финале Кубка Казахстана. Все решающие матчи Кубка Казахстана пройдут в Караганде.

Дмитрий Одинцов

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»