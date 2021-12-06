В почёте у земляков

Три жителя региона получили звание «Почётный гражданин Восточно-Казахстанской области».

Кандидатуры троих восточноказахстанцев утвердили на внеочередной одиннадцатой сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата. Как сообщил секретарь областного маслихата Денис Рыпаков, в связи с празднованием 30-летия Независимости РК, акимом ВКО к званию «Почётный гражданин Восточно-Казахстанской области» в 2021 году представлены – предприниматель Владимир Дериглазов, аким района Алтай Каликан Байгонусов и председатель ВК филиала Союза писателей РК Алибек Кантарбаев.

Также в ходе внеочередной сессии рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2020 года № 44/495-VI «Об областном бюджете на 2021-2023 годы» и о внесении изменения в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 22 августа 2018 года № 22/255-VI «О принятии государственных обязательств по проектам государственно-частного партнёрства».

В частности, рассмотрен вопрос о принятии государственных обязательств по проекту государственно-частного партнёрства «Содержание, обслуживание Дворца спорта им. Б. Александрова с действующими спортивными секциями, закрытого хоккейного модуля по ул. Тимирязева, 177 и оказание услуг по развитию детско-юношеского хоккея с шайбой, а также подготовке, содержанию и участию профессиональных хоккейных команд Восточно-Казахстанской области в официальных спортивных соревнованиях» на сумму 1531,1 млн тенге.

По данным областного Управления физической культуры и спорта, уменьшение государственных обязательств направлено на оптимизацию расходов по содержанию хоккейных команд области, в рамках исполнения Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий». А именно, по принятию мер в части приоритетного финансирования массового спорта, физической культуры и развитию детского спорта.

По итогам, Восточно-Казахстанскому областному акимату рекомендовано обеспечить исполнение решений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Ерик Абитов