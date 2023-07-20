Точки опоры и роста

Вчера состоялась очередная IV сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата восьмого созыва с участием главы региона Ермека Кошербаева. На заседании депутаты рассмотрели стратегии социально-экономического развития Восточного Казахстана, а также проголосовали за внесение изменений в областной бюджет на 2023–2025 годы.

В своём выступлении аким ВКО подчеркнул, что наш регион добился высоких результатов по многим показателям. Однако это не повод останавливаться на достигнутом, впереди много проектов, реализация которых позволит выйти на качественно новый уровень.

Одними из перспективных направлений, которые уже доказали свою эффективность, являются импортозамещение и экспортоориентированность. К примеру, строительство завода по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций производительностью 200 тонн урана в год открыло дорогу Казахстану в ограниченный круг государств-производителей топлива, имеющих статус сертифицированного поставщика для ядерной отрасли. Уже две партии товара были поставлены в КНР. Выход завода на полную мощность запланирован на следующий год.

Наш регион называют флагманом цветной металлургии, которая, в свою очередь, связана с горнодобывающей отраслью. Поэтому акцент ставится на расширении геологоразведочных работ, проведении геофизических изысканий. Так, намечено строительство горно-обогатительного комбината в Тарбагатайском районе мощностью до 25 млн тонн медной руды в год, обогатительного комплекса по производству тантала, ниобия и лития в Уланском районе.

– В случае подтверждения запасов во время геологоразведки будет построена горно-обогатительная фабрика в Уланском районе по производству сподуменового концентрата и карбоната лития. Проектный объём инвестиций – 100 млн долларов США, – сообщил Ермек Кошербаев.

Аким области подчеркнул, что необходимо сохранить темпы строительства жилья. В этом году запланировано возведение 853 тыс. квадратных метров жилья, из которых по итогам года планируется ввести в эксплуатацию 353,6 тыс. квадратных метров. К слову, в первом полугодии показатель ввода 135,6 тыс. квадратных метров.

Есть в этой сфере и проблемные вопросы. В регионе зафиксированы случаи, когда строительные компании требовали от дольщиков вложения денег, а сами, в свою очередь, не соблюдали обязательства. Строительство жилых объектов либо замораживалось по разным причинам, либо вовсе не начиналось. К слову, в газете «Рудный Алтай» уже несколько раз публиковались материалы по этой теме.

– Часть компаний не имеет разрешения на начало строительства, а деньги собирают, – отметил глава региона. – Многие проблемы от незнания прав жителей. Нужно усилить работу в этом направлении.

Одной из самых обсуждаемых среди населения региона тем является подготовка к предстоящему отопительному сезону. Одна за одной аварийные ситуации, которые произошли зимой на Риддерской ТЭЦ, показали, что предприятие нуждается в капитальном ремонте.

Проблема с теплоснабжением Риддера взята на контроль акимата области. Совместно с министерствами энергетики и финансов отработан механизм выделения средств из резерва Правительства страны. Ремонтными работами занимаются восемь подрядных организаций.

– На прошлой неделе мы с министром энергетики посетили Риддерскую ТЭЦ, встретились с подрядчиками и населением, – рассказал Ермек Кошербаев. – Жители познакомились с новым собственником ТЭЦ, который заверил, что возьмёт на себя все долги предприятия, а оно будет передано в коммунальную собственность. На особом контроле находится подготовка к отопительному сезону социальных объектов. Есть сложности. Акиматы районов накопили долги перед поставщиком угля «Каражыра». Я встречался с руководством угольного разреза, и мы договорились, что в течение трёх-четырёх месяцев долги будут поэтапно выплачены.

Восточно-Казахстанская область обладает богатым туристическим потенциалом. В регионе планируется создать кластер всех видов туризма. Так, продолжится работа по популяризации отдыха на побережье Бухтарминского водохранилища, в горнолыжном комплексе «Алтайские Альпы» и городе Риддере, Катон-Карагайском национальном парке с его уникальным культурно-познавательным направлением в сочетании с сельским туризмом.

Масштабные преобразования коснутся посёлка Новая Бухтарма. Здесь до конца этого года будет выполнен первый этап работ по благоустройству центральной части населённого пункта. Вторым этапом станет строительство в 2024 году центральной аллеи «Арбат» и муниципального пляжа.

Аким ВКО подчеркнул, что необходимо создать все условия для привлечения инвестиций от бизнеса в строительство современной торговой зоны, системы общепита, мест развлечения.

Акцент в развитии туриндустрии ставится и на историко-культурное наследие нашего региона. Программа научно-исследовательских работ в сфере археологии Восточного Казахстана должна способствовать широкой популяризации истории народа Казахстана.

– Наши уникальные открытия в области археологии необходимо активно использовать в медийном пространстве с мифологизацией для повышения интереса и увеличения потока туристов в регион, продвигая наше природное и культурное наследие, как в стране, так и в мире, – резюмировал Ермек Кошербаев.

Александра Исаева