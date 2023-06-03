МСБ: кто не платит налоги?

Исполнение областного бюджета и реализацию основных направлений налогово-бюджетной политики Восточно-Казахстанской области за 2022 год обсудили на очередной третьей сессии областного маслихата.

По первому вопросу аким области Даниал Ахметов отметил, что прошлый год выдался непростым, однако в экономике региона наблюдается положительная динамика развития.

– В агропромышленном комплексе продолжается работа по переходу на высокорентабельные культуры, по итогам прошлого года объём валовой продукции сельского хозяйства вырос на 119 процентов, экспорт увеличился в полтора раза, – подчеркнул аким области. – В 1,4 раза увеличился приток инвестиций, и их объём составил 69 млрд тенге. Способствуют развитию АПК меры государственной поддержки, в течение года из бюджета выплачено 25,6 млрд тенге субсидий. Приобретено 1300 единиц различной техники.

В регионе заработал маслоэкстракционный завод, сегодня его мощность по переработке составляет 730 тонн, что позволяет увеличить экспорт масличных культур. Недавний визит Главы государства в Китай открывает новые возможности поставок продукции АПК Восточного Казахстана и других регионов РК в соседнее государство.

– В животноводстве выросло поголовье КРС и других видов скота, завершается проект по расширению бройлерного производства стоимостью 3,5 млрд тенге, – сказал Даниал Ахметов. – В ближайшей перспективе строительство мясоперерабатывающего комплекса с комбикормовым заводом стоимостью 117 млрд тенге, эту продукцию также планируется экспортировать в Китай и другие страны.

В будущем начнётся строительство птицефабрики яичного направления мощностью 60 млн штук. Сегодня в регионе потребность в куриных яйцах закрывается на 44 процента. Реализация этого проекта позволит в полном объёме удовлетворить спрос местного населения в ВКО.

Есть позитивные моменты в сфере малого и среднего бизнеса, на который возлагаются большие надежды.

– Гарантии получили 1694 проекта на общую сумму 37 млрд тенге, выданы гранты в размере 218 млн тенге, – рассказал глава региона. – В текущем году по программе «Акниет» прокредитовано 44 проекта на сумму 1,4 млрд тенге. Это позволило увеличить долю МСБ в валовом региональном продукте до 21 процента. На 12 процентов возросло количество действующих предприятий. Соответственно, увеличились платежи в бюджет, также зафиксирован рост инвестиций.

Однако вопросов по поводу соблюдения налоговой дисциплины остаётся ещё много. Не все бизнесмены спешат пополнять областную казну налоговыми отчислениями.

Развитие реального сектора позволило увеличить собственные доходы на 107,4 процента. Это больше, чем запланировано. Поступило 4,1 млрд тенге, что позволяет далее решать вопросы и проблемы социального характера.

– Всего в прошлом году на областном уровне реализовано 216 бюджетных программ, из которых 41 процент направлен на социальную сферу, – говорит Даниал Ахметов. – В том числе на образование – 14 млрд тенге, на здравоохранение – 26 млрд тенге, на социальную защиту – 16 млрд, культуру и спорт – 15 млрд тенге. Профинансировано 133 инвестпроекта, из которых 58 завершены.

Добавим, что только в Риддере, по данным акима области, в социальной сфере делается то, чего горожане не видели уже многие годы. Построена одна школа, ведётся работа по другим объектам образования, строится поликлиника на 500 посещений и стационар на 140 мест.

Логическим продолжением темы развития сферы здравоохранения Восточного Казахстана стал второй вопрос повестки дня сессии областного маслихата. Об итогах реализации «Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018–2022 годы» рассказала руководитель Управления здравоохранения ВКО Гульмира Сагидуллина. По своей важности эта тема заслуживает отдельной газетной статьи, поскольку работа медиков по профилактике и лечению больных на сегодня имеет комплексный характер. Внедряются новые технологии, ведётся подготовка и повышение квалификации кадров, укрепляется материально-техническая база медицинских учреждений, перенимается мировой опыт. Причём если наблюдается характерный рост заболеваемости, то это говорит о более высокой её выявляемости. Тот самый случай, когда возрастающая статистика не пугает, а, наоборот, вселяет надежду на то, что выявление болезни на более ранней стадии позволит с ней успешно бороться, добиваться полного излечения.

Таир Сапаргалиев