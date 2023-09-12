Выбор будет сделан

В Восточном Казахстане 5 ноября нынешнего года в пилотном режиме впервые пройдут выборы акимов в районах Алтай и Глубоковском.

Такое решение принято на внеочередной сессии областного маслихата, за него проголосовали народные избранники в Восточно-Казахстанской области. Сделано это на основе подпункта 1 пункта 3 статьи 19 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Тем самым, в соответствии с действующим законодательством РК, определены конкретные районы, которые максимально отвечают всем требованиям, необходимым для проведения подобных выборов. Ими являются районы Алтай и Глубоковский, исходя из многих важных параметров экономики, социальной, культурной, а также других сфер жизни.

В ходе обсуждения предложено пока не проводить выборы в Риддере, где только недавно был назначен новый аким города, в связи с необходимостью усиленной подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Похожая мотивировка приводится в отношении ряда районов, в частности, Уланского, Зайсанского, где тоже не так давно назначены акимы районов, а в Шемонаихинском в начале нынешнего года продлены полномочия акима.

Не коснётся пока процедура выборов района Самар и Тарбагатайского района, образованных в прошлом году в связи с разделением областей.

Почти то же самое относится к Курчумскому и Катон-Карагайскому районам, где предстоит и уже проводится большая организационная работа по созданию новых районов путём выделения из состава ныне существующих.

Вообще, проведение выборов акимов районов станет в пилотном режиме новым шагом по пути дальнейшего развития общества, его законов, выборных механизмов. Напомним, что принцип выборности уже апробирован на уровне акимов сельских округов и применяется регулярно.

В ходе сессии сообщили о сроках проведения предстоящих выборов акимов районов в регионе.

По закону о дате выборов должно быть известно за 50 дней до их проведения. Таким образом, она выпадает на 5 ноября 2023 года.

Отметим, согласно законодательству, в перечень пилотных городов областного значения и районов до 1 января 2025 года не включаются административные центры.

Таир Сапаргалиев