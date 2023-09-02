Снова на карте ВКО

В составе ВКО появятся два новых района – Улкен Нарын и Маркаколь.

Отдалённые сёла Катон-Карагай и Маркаколь в Восточно-Казахстанской области снова обретут статусы районных центров, и это станет отправной точкой предстоящего возрождения перспективных приграничных территорий на самом востоке региона.

Таким образом две новые административно-территориальные единицы создаются путём выделения, соответственно, из состава Катон-Карагайского и Курчумского районов Восточно-Казахстанской области.

Эти события можно с полным правом назвать историческими, поскольку они означают новую веху в летописи региона. Местное население на протяжении многих лет поднимало этот вопрос на всех уровнях, и теперь принимаемые решения в максимальной степени отвечают концепции «слышащего государства», планомерно реализуемой в Республике Казахстан.

Депутаты областного маслихата на внеочередной пятой сессии проголосовали за внесение соответствующих предложений на рассмотрение Правительства Республики Казахстан. Чтобы было максимально понятно населению области, читателям:

– Административный центр Катон-Карагайского района ВКО предлагается перенести из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай.

– В составе ВКО предлагается образовать район Улкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путём выделения из Катон-Карагайского района.

– Также предлагается в составе ВКО образовать район Маркаколь с административным центром в селе Маркаколь путём выделения из состава Курчумского района.

– Благодаря созданию новых районов мы сможем достичь оптимизации госуправления. Обеспечим комфортный доступ к услугам из-за сокращения расстояния до райцентра. Повысим самостоятельность районов в решении местных проблем, в результате улучшится качество жизни населения. Создадим новые рабочие места, добьёмся снижения миграционных процессов населения, – объяснили в акиматах Курчумского и Катон-Карагайского районов.

Напомним, что важные вопросы административно-территориального устройства решаются в рамках поручения Главы государства на втором заседании Национального курултая «Адал Қазақстан – Адал азамат» от 18 июня 2023 года. После чего началась и проводится сейчас соответствующая подготовительная работа.

Насколько обоснованы такие серьёзные шаги, достаточно подробно пояснил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Фархад Бельбеев. Потенциал и перспективы развития каждого из четырёх районов кроются в сельском хозяйстве – растениеводстве, животноводстве, переработке органической продукции.

Солидным козырем для развития туризма являются брендовые отрасли – мараловодство, оленеводство, пчеловодство, другие экзотические народные промыслы.

В последние годы в рамках Комплексной программы развития приграничных районов вложены значительные средства, а с обретением нового самостоятельного статуса их движение вперёд должно несравнимо ускориться.

Аким области Ермек Кошербаев отметил важность реализуемых по поручению Президента РК мероприятий.

– Это по-настоящему историческое событие, – отметил Ермек Кошербаев и поручил профильным управлениям, ведомствам, ответственным должностным лицам в срочном порядке решить целый ряд вопросов.

В первую очередь, обращается внимание на обеспечение зданиями, в которых будут размещаться государственные органы. Вместе с тем, поставлена задача формирования необходимого штата сотрудников, чтобы активнее продолжить подготовительную работу. Кроме того, важны вопросы обеспечения их жильём. Всё это требует вдумчивой, целенаправленной и постоянной работы на всех уровнях, а также в рамках компетенций.

Характерно, что изменения административно-территориального устройства ВКО проводятся нечасто, оттого и высока значимость и ответственность такого шага. Есть особый знак и смысл в том, что это происходило в канун празднования Дня Конституции – Основного закона, который регламентирует все стороны жизни и деятельности суверенного государства – Республики Казахстан, как гаранта прав каждого члена общества.

Таир Сапаргалиев