В лиге эрудитов

39 призовых мест завоевали школьники из Глубоковского района во втором этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

Соревнования на знание школьных предметов проходят ежегодно, их постоянными участниками являются ученики общеобразовательных школ Глубоковского района.

Как рассказали в отделе образования, в районном этапе олимпиады приняли участие 186 учащихся из 26 школ. Юные эрудиты демонстрировали свои знания и умения по восьми школьным дисциплинам.

В целях сохранения академической честности и прозрачности олимпиада проводилась в электронном формате на специальной платформе Okulyk с использованием веб-камеры, сервиса прокторинга с фотофиксацией. На выполнение заданий ученикам отводилось два часа.

По итогам районного этапа призовые места завоевали 39 ребят. Для участия в областном этапе республиканской олимпиады отобраны десять участников, набравшие наибольшее количество баллов.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район