В гостях хорошо… как дома

Как заинтересовать ребёнка изучением языка? Многочасовые курсы с преподавателем бывают не всегда эффективны, а вот непринуждённая обстановка в кругу сверстников, да ещё и в живописном крае – отличная мотивация заговорить ещё на одном языке.

Новым направлением летнего досуга детей Восточно-Казахстанской области стал проект «Гостевая семья», направленный на углубленное изучение практического казахского языка с погружением в языковую среду. Она была анонсирована ещё в прошлом году и сразу же стала одной из самых обсуждаемых тем среди родителей русскоязычных учеников. К слову, мы также не раз рассказывали о ней читателям газеты «Рудный Алтай».

Программа подразумевает, что учащиеся в возрасте от 12 до 14 лет в течение 20 дней должны проживать в трёх сёлах Катон-Карагайского района – Урыль, Катон-Карагай, Берель. Помимо изучения языка в быту для детей предусмотрены знакомство с традициями, обычаями и наследием края, а также различные культурно-массовые мероприятия.

Десятого июня 64 ребёнка отправились в языковой лагерь. Там они находятся всего неделю, но судя по отзывам как детей, так и родителей, идея изучать язык в таком формате им нравится.

«Родители и дети в неописуемом восторге! Проект на 100 процентов удался благодаря совместной работе организаторов и педагогов», «Как здорово, что есть большая семья и такая возможность породниться», «Отличный проект, прекрасная организация, замечательные семьи, принимающие наших детей», «Как здорово всё организовано! Дети с удовольствием запоминают без зубрёжки. А как всё душевно», «Уважаемые семьи, благодарю вас за гостеприимство и возможность для наших детей прочувствовать культуру и быт жителей Катон-Карагайского района, а также повысить уровень своего образования и всестороннего развития». Это лишь малая часть комментариев, которые оставляют родители под постами в Instagram-аккаунте средней школы имени С. Ластаева, где размещаются фото и видео времяпрепровождения участников проекта «Гостевая семья».

Взять комментарий у самих ребят не получилось. Как поделилась мама одного из участников проекта Ирина Хрулёва, у них настолько насыщенная программа, что сыну перестал быть интересен телефон, иногда он даже забывает позвонить домой. Если до него всё же удаётся дозвониться, то он восторженно рассказывает, как интересно и познавательно прошёл его день.

– Конечно, сначала были сомнения, отправлять ребёнка или нет, но они сразу же развеялись на этапе выезда детей из города. Для них были предусмотрены все условия: комфортабельные автобусы, питание, – рассказала Ирина Хрулёва. – Самый трогательный момент – встреча гостевой семьи с детьми. Они приняли их как родных и очень хорошо относятся. Дни расписаны по часам, всё продумано: обучение гармонично сочетается с отдыхом. Дети уже освоили навыки разговорного казахского языка. Я, как мама, очень довольна, мы познакомились с гостевой семьёй педагога Сауле и Олжаса Ашимхановых, часто созваниваемся, они присылают фотографии и видео, на которых у детей счастливые лица. Оказывается, мой сын Денис поёт и танцует, для меня это было открытие. Благодарна организаторам и семьям, в которых живут наши дети. Проект ещё продолжается, но в его положительных результатах можно не сомневаться.

Об успехе говорит и тот факт, что заявки на участие в проекте «Гостевая семья» отправило гораздо большее количество восточноказахстанских школьников, нежели это было предусмотрено программой.

Татьяна Кравченко