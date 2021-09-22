В фокусе – интересы сельчан

В селе Тарханка Глубоковского района создаются условия для комфортной жизни сельских тружеников. Благодаря спецпроекту «Ауыл – ел бесігі», инициированному Елбасы, и при поддержке акима области здесь ремонтируются дороги, устанавливается уличное освещение, благоустраиваются общественные территории.

В акимате сельского округа сообщили, что на средний ремонт дорожного полотна в Тарханке в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» было выделено более 99 млн тенге.

– Дорожно-ремонтные работы уже завершены. Асфальтированием были охвачены улицы Мехнина, Иванова, Школьная, Советская и Центральная. Их общая протяжённость составила 7,5 километра, – проинформировал главный специалист сельского акимата Рулан Адайханов.

Долгое время жители Тарханки сетовали на отсутствие освещения на периферийных улицах. Возможности программы «Ауыл – ел бесігі» позволили установить новые фонари на общую сумму 30 млн тенге.

По словам сотрудника акимата, на сегодняшний день произведён монтаж 133 энергоэффективных светоточек на Степной и Советской улицах, в переулке Центральном.

– Мы очень благодарны за то, что власти услышали наши просьбы, – говорят местные жители. – Ждали несколько лет установки уличного освещения. После того как сделали отличные дороги, появились и фонари. Теперь с наступлением темноты на наших улицах стало гораздо безопаснее и водителям, и пешеходам.

Свою лепту в благоустройство села вносят и местные предприниматели.

Руководитель ТОО «Семена масличных» Фёдор Цыбенко решил сделать подарок сельской детворе, построив на территории Тарханской средней школы хоккейный корт.

– Пока только выполнена планировка спортивного модуля, проведены подготовительные земляные работы. Но как только мы завершим уборочную кампанию, сразу приступим к строительству корта. Надеемся, что к началу зимы хоккейная площадка будет готова принять юных спортсменов, – заверил Фёдор Цыбенко.

Аида Жумекенова

Фото Аяужан Утеулиновой

Глубоковский район