Уютно и просторно

Многодетным семьям в посёлке Глубокое вручили ключи от новых домов.

Заветные ключи новосёлам вручил аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов. Он выразил свои искренние пожелания в адрес семей, получивших новое жильё.

– Пусть в новом доме царит счастье и изобилие, а также желаю, чтобы ваше жильё было наполнено радостью и детским смехом, – сказал Эльдар Тумашинов.

Мероприятие было приурочено ко Дню столицы, который казахстанцы отмечают 6 июля. В этот праздничный день собственным жильём обзавелись десять многодетных семей. Отметим, что дома для них построены в рамках регионального проекта «Одноэтажный Восток», инициированного акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым.

Гульжан Естаева

Глубоковский район