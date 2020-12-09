Успели помочь 

В Глубоковском районе спасли мужчину с обморожением.

С приходом холодов забот у спасателей только прибавилось. Так, в первый день зимы им поступил звонок от восточноказахстанца, который находился в пристанционном посёлке Ульба-Перевалочная Глубоковского района, с просьбой помочь. Выяснилось, что мужчина отморозил себе конечности и не может самостоятельно передвигаться. Скорая помощь к нему вряд ли смогла бы приехать, поскольку дом находится в труднодоступной местности.

Прибыв на место, спасатели обнаружили 40-летнего мужчину в неотапливаемом помещении без электричества. По его словам, здесь он провёл три-четыре дня.

– У мужчины было серьёзное обморожение, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Пострадавшего перенесли с помощью носилок в спецавтомобиль и отвезли на участок трассы, где уже ожидала скорая помощь.

Чтобы не получить обморожение в зимний период, специалисты призывают жителей области одеваться тепло и многослойно, не курить на морозе и не надевать золотые и серебряные украшения. В случае если вы почувствовали, что замерзаете – необходимо начать двигаться, шевелить пальцами ног, рук. Так вы разогреете организм и кровь будет циркулировать быстрее, но только не активно, иначе будет обратный эффект. Помимо этого, постарайтесь как можно скорее найти место, где можно укрыться от холода.

Татьяна Кравченко

Глубоковский район