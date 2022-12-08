Вести из районов

Успех сельского бизнеса

08.12.2022
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Жители сельских округов Бородулихинского района трудоустраиваются на предприятиях малого бизнеса.

В селе Дмитриевка Бородулихинского района появился новый объект общественного питания. Индивидуальный предприниматель Муслим Гусейнов вместе с жителями села торжественно открыл кафе-шашлычную.

В этом году в селе начали действовать три малых предприятия. Созданы новые рабочие места, на которые трудоустроились местные жители. Например, в этом кафе будут работать четыре человека.

Владелец отмечает, строить бизнес в сельской местности вполне реально. Стать успешным предпринимателем можно не только в городе. Самое главное – уметь правильно видеть свою идею, выстраивать планы и грамотно их реализовывать.

– Бизнес в селе, как и в любом другом месте, имеет свои проблемы и риски, – считает сельский предприниматель. – Успех бизнеса в сельской местности зависит не от расположения, а от способности предпринимателя адаптировать идею под конкретные условия.

По его словам, прежде чем браться за дело, необходимо проанализировать рынок. То есть, оценить ситуацию – изучить спрос и конкуренцию, определить целевую аудиторию, рассчитать бюджет проекта, свои возможности.

Вместе с тем, село Дмитриевка расположено вдоль оживлённой узловой автомагистрали. Местные жители уверены, что это местоположение идеально подходит для развития малого бизнеса.

Ерик Абитов

Бородулихинский район

08.12.2022
805

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