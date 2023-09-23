Условный огонь

Спасатели Усть-Каменогорска «тушили» пожар в многоэтажном доме.

К счастью, на сей раз это происходило в рамках плановых пожарно-тактических учений по отработке действий в высотном здании с участием экстренных служб.

В ходе мероприятия применялся эвакуатор, который полицейские задействовали для «борьбы» с мешающими работе спасателей автомобилями, припаркованными вдоль проезда к дому. В тренировке приняли участие более 35 человек личного состава и 11 единиц техники ДЧС ВКО.

– Одной из неотъемлемых деталей любого города становятся высотные дома. Учитывая рост объёмов многоэтажного строительства, перед пожарно-спасательными подразделениями стоит задача в организации оперативного реагирования на возгорания в таких домах, ведь там проживает большое количество людей. На учениях мы отрабатываем подачу огнетушащих веществ на верхние этажи, эвакуацию жителей, размещение спецтехники, заправки пожарных автомобилей с ближайших гидрантов, – отметил начальник службы пожаротушения ДЧС ВКО Айдос Нусупбаев.

В настоящее время в области уже осуществлено семь пожарно-тактических учений и 40 занятий на многоэтажных объектах. Отдельное внимание уделяется повышению уровня культуры безопасности жителей.

Мария Симонова