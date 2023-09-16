Урожай – дело тонкое

Дожди, которых аграрии так ждали летом, пошли в Восточном Казахстане прямо в сезон уборки урожая, когда пользы от них почти никакой, только вред.

Возможно, у многих возникнет резонный вопрос – кого интересует сегодня тема «битвы за урожай», вопросы и проблемы аграриев региона? Где мы, а где они? Между тем всё это взаимосвязано, ведь многие факторы влияют на ценовую политику, ситуацию на рынке продовольствия.

Её внимательно отслеживают на уровне акимата региона, по инициативе которого на прошлой неделе стартовали Дни культуры районов ВКО, проводимые в Усть-Каменогорске по графику. В числе первых организовали ярмарку по продаже различной сельскохозяйственной продукции жители Тарбагатайского района.

Вести с загонки

Цифры и факты – вещь конкретная. Как в целом складывается ситуация по уборке урожая 2023 года?

– По состоянию на 12 сентября общая уборочная площадь в ВКО составляет около 640 тыс. га, – говорит заместитель руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Диляра Жылкайдарова. – Это на 2,6 тыс. га меньше, чем в прошлом году.

Зерновые и зернобобовые культуры составляют 290,3 тыс. га (это 45 процентов от общего земельного клина). На долю масличных культур приходится 210,9 тыс. га (33 процента), из них подсолнечник размещён на 197,2 тыс. га (31 процент). Далее следуют гречиха – 12,1 тыс. га (1,9 процента), картофель – 11,0 тыс. га (2 процента), овощи и бахчевые – 5,9 тыс. га (1 процент), кормовые культуры – 121,7 тыс. га (в общей сложности – 19 процентов).

Несмотря на погоду, уборка урожая приближается к своеобразному экватору.

– По оперативным данным на 12 сентября 2023 года, убрано около 149 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, а это 51,3 процента, – сообщила заместитель руководителя профильного управления в ВКО. – Средняя урожайность 12,84 ц/га. Для сравнения, в 2022 году средняя урожайность составила 17,1 ц/га, что заметно выше, чем нынче. (Намолочено 191,25 тыс. тонн зерна, что почти на уровне 2022 года, когда намолотили 192,9 тыс. тонн).

Парк техники

Для проведения уборочных работ в хозяйствах области применяются 2338 зерноуборочных комбайнов. Из них доля современных, высокой производительности составляет 355 единиц. Средняя сезонная нагрузка на комбайн соответствует нормативной, предусмотренной на период уборки культур.

Для подработки нового урожая в хозяйствах области имеются 300 механизированных токов различной мощности. В частности, 90 сушилок (могут обеспечивать сушку около 12 тыс. тонн зерна в сутки). Также есть пять лицензированных элеваторов, которые тоже оборудованы зерносушильными установками, что особенно важно, если зерно будет поступать с высоким показателем влажности.

Как утверждают специалисты, в целом наличие необходимых материально-технических средств и соответствующей сельскохозяйственной техники позволяют агроформированиям региона в оптимальные сроки провести всю осеннюю уборочную кампанию.

Какой рацион?

Погодные условия вынуждают сельчан серьёзно озаботиться созданием запаса кормов для скота в крестьянских, фермерских хозяйствах и на личном подворье. Это необходимо, чтобы избежать сброса поголовья КРС, лошадей, овец из-за возможного дефицита кормов.

Как сообщают в профильном ведомстве, к 12 сентября заготовлена основная часть кормов.

– В частности, сена заготовлено 742,9 тыс. тонн, или 88,6 процента от плана (838,6 тыс. тонн), – говорит Диляра Жылкайдарова. – Сенажа припасено 72,2 тыс. тонн, или 92,3 процента от плана (78,2 тыс. тонн), силоса – 66,9 тыс. тонн, или 34,9 процента от плана (191,6 тыс. тонн), соломы – 35,7 тыс. тонн, или 43,9 процента от плана (81,4 тыс. тонн). Концентрированные корма заготовили в объёме 59,0 тыс. тонн, или 42,1 процента от плана (140,1 тыс. тонн).

Завершить заготовку грубых кормов планировалось не позднее 15 сентября, а закладку силоса и фуража – до 1 ноября, поскольку технические культуры убирают позже. Имеющийся парк техники вполне обеспечивает возможность заготовки необходимого количества кормов.

По информации, полученной от акиматов городов и районов, животноводческие хозяйства будут обеспечены кормами в достаточном количестве. Фактов массового забоя скота, что вызывает обычно опасения у населения, на сегодняшний день не выявлено.

Льготные ГСМ

Существенной поддержкой аграриев является удешевление дизельного топлива. В текущем году на проведение уборочных работ поданы заявки от местных аграриев в целом на 8,5 тыс. тонн льготного дизельного топлива.

– На сегодняшний день объёмы, выделенные на июль текущего года, полностью освоены, – сообщают в профильном управлении. – За август также топливо полностью отгружено операторам. Однако конечным получателям (крестьянские хозяйства) отгрузили 2,2 тыс. тонн в связи с погодными условиями, дождями.

Сообщается, что согласно калькуляции средняя цена льготного дизельного топлива по региону, в частности, составляет 245 тенге за один литр.

Своевременно в Министерство энергетики и Министерство сельского хозяйства были направлены соответствующие письма по поводу потребностей аграриев Восточного Казахстана в льготном дизельном топливе в объёме десяти тыс. тонн на проведение осенних уборочных работ, а также трёх тыс. тонн, предназначенных на сушку маслосемян.

Также по поручению Минсельхоза РК от 08.09.2023 года направлена дополнительная информация о потребности в горючем для установок по сушке маслосемян в объёме четыре тыс. тонн.

С учётом природно-климатических условий – обилия дождей, избыточной влажности в период уборки урожая, подобная помощь окажется своевременной, конкретной и адресной для аграриев ВКО.

Дни культуры

Наверное, больше нет такой другой отрасли местной экономики, где слово культура имеет ключевое значение. В сельском хозяйстве любое полезное растение называется культурой – зерновой, масличной, крупяной, зернобобовой или технической, овощной, плодово-ягодной. Список можно продолжать до бесконечности.

Если задуматься, то есть ещё культура обработки земли, интенсивного земледелия, заботливого ухода за почвой, сохранения и восстановления её плодородия, а также многое другое, характерное для аграрной отрасли.

В образном смысле, аграрии не просто поднимают и переворачивают пласт земли, хотя есть одновременно передовые технологии безотвальной вспашки, но и хранят традиции, продолжают их в более широком понимании. Являются носителями особой культуры, на основе которой существует и развивается современное общество.

Потому не случайно Дни культуры районов проводятся именно в осенний период, когда аграрии и животноводы пожинают плоды своих трудов, убирают вершки и корешки, считают цыплят по осени. Одновременно творческие коллективы выступают с отчётными концертами на большой сцене областного центра. Культурные акции, мастер-классы, плодотворное общение призваны сблизить город и село, привить вкус и интерес к местной сельскохозяйственной продукции.

Таир Сапаргалиев