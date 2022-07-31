Укротители велосипедов

В Восточно-Казахстанской области с 31 июля по 8 августа пройдёт 52-я традиционная многодневная велосипедная гонка «Школьник Казахстана-2022».

Примечательно, что в нашем регионе соревнования состоятся уже не первый раз. Тренеры отмечают подходящие для велогонок трассы и рельеф.

Гонки пройдут в дисциплине «шоссе» – участники должны будут проехать по дорогам с твёрдым покрытием на большое расстояние. Обычно эта дисциплина проводится в двух вариантах: групповая гонка – масс-старт, индивидуальная гонка – раздельный старт.

Соревнование пройдёт при поддержке Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК, РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта», акимата Восточно-Казахстанской области и Управления образования ВКО.

В течение предстоящей недели в гонке примут участие 100 молодых спортсменов из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей.

Торжественное открытие велогонки состоится 31 июля, в 16.00, в парке «Нұрлы жол».

Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают популяризировать велосипедный спорт среди учащихся.

Велогонка «Школьник Казахстана-2022» покажет уровень развития данного спорта в регионах страны. По итогам соревнований самые талантливые велосипедисты получат возможность войти в резерв сборной команды Казахстана.

Торжественное закрытие мероприятия состоится 7 августа, в 15.00, в парке «Нұрлы жол». «Рудный Алтай» будет следить за ходом соревнований и обязательно расскажет своим читателям, кто из юных велосипедистов окажется быстрее и выносливее своих соперников.

Алина Горбунова