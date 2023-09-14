«Тяжело в учении» спасёт при землетрясении

«В результате сильного землетрясения, которое произошло в Усть-Каменогорске, обрушилось несколько зданий и вспыхнули многочисленные пожары. Пострадавших эвакуировали спасатели…», – к счастью, это не репортаж с места чрезвычайной ситуации, а легенда учений, которые состоялись в Восточно-Казахстанской области.

Тренировка по отработке действий служб гражданской защиты и местных исполнительных органов в случае разрушительного землетрясения в регионе прошла в рамках республиканских командно-штабных учений «Жер-2023».

Стоит отметить, что спасатели проводят подобные мероприятия регулярно. Учитывая, что Восточно-Казахстанская область находится в зоне повышенной сейсмической опасности – в некоторых районах подземные толчки могут достигать магнитуды до девяти баллов, они актуальны.

Учения «Жер-2023» проходили в течение двух дней. В первый – специалисты проверили готовность систем оповещения и связи, провели сейсмотренировки на территории всей области. Один из объектов, где отработаны действия в случае землетрясения, – Усть-Каменогорский центр оказания специальных социальных услуг.

Масштабная тренировка состоялась во второй день. По легенде в Усть-Каменогорске произошло сильное землетрясение, в результате которого на многих улицах были повреждены здания и вспыхнули пожары. Один из них произошёл в пятиэтажном доме, где в охваченной сильным дымом квартире остались жители. Пламя быстро распространялось и перешло на балкон, что создало угрозу другим квартирам. Из-за сильного задымления и обрушения лестничной клетки самостоятельно выбраться на улицу жители не могли.

Прибыв на место происшествия, сотрудники службы пожаротушения создали звено газодымозащитной службы. Огнеборцы одновременно искали в дыму пострадавших, эвакуировали их с помощью автолестницы и тушили возгорание. Остальных жителей эвакуировали с помощью развёрнутого «Куба жизни», а травмированных спускали на верёвках вниз, где их уже ждали врачи Центра медицины катастроф и оказывали экстренную помощь.

Спасатели вытащили пострадавших из-под завалов, образовавшихся в результате частичного обрушения здания, и передали их медикам. В работах участвовали кинологические расчёты, применялось альпинистское снаряжение и гидравлические инструменты.

На время учений был создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в его состав вошли специалисты служб связи радиационной безопасности, биологической защиты, инженерная служба и другие.

Также был развёрнут палаточный лагерь, в котором пострадавшим оказывали не только медицинскую, но и правовую помощь – работал мобильный ЦОН. Помимо этого здесь расположилась полевая кухня. Перед всеми службами стояла задача отработать в максимально сложной обстановке и продемонстрировать слаженность.

– В учениях принимают участие все службы гражданской защиты и экстренного реагирования, – пояснил временно исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области полковник Арман Токанов. – При чрезвычайных происшествиях, как правило, возникает паника, поэтому необходимо отработать все возможные варианты развития событий, проверить слаженность работы всех подразделений. Никто в мире не застрахован от природных катаклизмов. Наша область находится в сейсмически опасной зоне, в Усть-Каменогорске могут произойти землетрясения магнитудой семь баллов, поэтому такие мероприятия очень важны и нужны.

Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, результат как раз зависит от слаженности работы всех звеньев.

– Каждый из вас профессионал, знает своё дело, – подчеркнул глава региона. – Вопрос в правильно налаженной коммуникации и понимании, как действовать. Спросите себя в такой ситуации: «Что наиболее целесообразно делать?» От слаженности работы всех служб и алгоритма, который будет выработан, зависит всё. Самое главное – взаимодействие между всеми структурами.

Добавим, что аналогичные учения состоялись во всех районах Восточно-Казахстанской области.

– Всего в регионе прошло 19 тактико-специальных учений, было задействовано 15 служб гражданской защиты с охватом более 300 формирований и 400 единиц техники, – сказал начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО полковник Ринат Кондыбаев. – Учения направлены на совершенствование взаимодействия всех служб, чтобы при чрезвычайных ситуациях они работали как единый организм и могли оказывать своевременную квалифицированную помощь населению, а также в кратчайшие сроки ликвидировать последствия различных ЧС.

Специалисты напоминают жителям региона, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо соблюдать правила безопасности.

Также они отмечают, что к землетрясению можно подготовиться. Необходимо заранее определить в своей квартире или доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К ним относят: проёмы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, а также у колонн и под балками каркаса.

Желательно заблаговременно прочно прикрепить шкафы, стеллажи, полки к стенам, к полу. Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери, также рекомендовано прикрепить бытовую технику к стене.

Ёмкости, содержащие легковоспламеняющиеся и едкие жидкости (пятновыводители, нитрокраска, инсектициды), должны быть надёжно закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при сильных колебаниях.

Татьяна Кравченко