Начинающие танкисты

Танкисты из Аягозского района провели боевые стрельбы на танках Т-72 на учебно-тренировочном полигоне «Майлин».

Практические занятия были организованы в соответствии с планом летней боевой подготовки. Ключевая цель в проведении боевых стрельб – развитие боевой подготовки военнослужащих, совершенствование их навыков стрельбы из оружия, отработка практических умений.

Кроме того, важно было укрепить дух молодых солдат, прибывших в воинскую часть, и дать им возможность осознать, что защита Родины – это священный долг и почётная обязанность гражданина Казахстана.

Так, танковые подразделения выполнили практические занятия по закладке в танк комплекта боеприпасов и приведению вооружения в боевое состояние.

Стрельбы на танках Т-72 позволили военнослужащим закрепить все знания, полученные во время теоретических и практических занятий, проводимых в пунктах постоянной дислокации. Это особенно важно для молодых офицеров и солдат-срочников. Так как большинство из них впервые произвели боевую стрельбу из тяжёлой боевой машины.

– Практическое выполнение стрельбы из танка Т-72 – очень важный момент для танкистов. На таких учениях мы оцениваем психологическую готовность военнослужащих и то, как они ощущают разрушительную силу вверенного им танка. Наша цель – научить молодых специалистов в полной мере усваивать на практике теоретические знания, – рассказал начальник службы по работе с сержантским составом танковой бригады сержант первого класса Алмас Жанысов.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район