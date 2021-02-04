Осторожно, лавина! 

В Восточно-Казахстанской области прошли учения на лавиноопасной трассе.

Спасатели региона провели учения «Действия населения в лавиноопасный период». По легенде, в самопроизвольно сошедшую лавину попали лыжник и автомобиль «Тойота», в котором находились два человека – водитель и пассажир.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они разделились на две поисковые группы: кинологи с собаками искали лыжника, другая группа – транспортное средство.

– Через некоторое время собака лаем показала на место, где под снежной массой находился человек, – рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Его нашли, транспортировали до автомобиля центра медицины катастроф и передали врачам. Тем временем вторая группа специалистов, обнаружив автомобиль, откопала его и извлекла пострадавших, которые также были транспортированы и переданы врачам центра медицины катастроф. Осмотрев пострадавших, медработники оказали им первую помощь.

Отметим, что тренировочная спасательная операция завершилась благополучно. Однако, чтобы избежать подобных ситуаций в жизни, специалисты провели три профилактических спуска лавин. Всего сошло 1670 кубических метров снежной массы.

Напомним, что в Восточно-Казахстанской области 336 лавиноопасных склонов, которые представляют угрозу населённым пунктам и автодорогам. Все они во время зимнего периода находятся под постоянным наблюдением специалистов.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО