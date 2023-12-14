Революционные технологии

По оценкам специалистов, технология переработки «Термококс-КС» – революция в использовании угля. В мировой практике нет аналогов, обеспечивающих снижение эмиссии вредных веществ в пределах самого технологического цикла.

Об уникальной технологии переработки твёрдого топлива, предлагаемой руководителем испытательной лаборатории физико-химических исследований ВКУ им. С. Аманжолова Анатолием Чурсиным, рассказала президент ОЮЛ «Восточно-Казахстанская областная ассоциация за содействие охране здоровья населения и экологии «Экосогласие» Татьяна Чернышова. Она озвучила эту информацию на выездном заседании парламентской комиссии с участием председателя Сената Парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева.

– Ни один из известных способов генерации тепла из природных видов топлива не может составить конкуренции данной технологии в области малой и средней энергетики, – отметила Татьяна Чернышова.

Общественница предложила изучить вопросы практической реализации этой технологии в рамках концепции устойчивого развития.

Меруерт Бахтиярова