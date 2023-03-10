С IT на ты

В районе Алтай состоялся чемпионат по спортивной робототехнике, 3D-моделированию и программированию «Skills for geeks».

В мероприятии, цель которого – развитие и популяризация спортивной робототехники, освоение и применение технологий трёхмерного компьютерного моделирования и программирования, приняли участие восемь команд, 70 школьников общеобразовательных школ района.

Ребята подготовили автономных роботов на основе конструкторской платформы LEGO, способных вытолкнуть робота-противника за пределы круга, кегли из зоны ринга, пройти полосу препятствий в компетенции «танковый биатлон». Моделировали объекты и составные детали в специальных программах по 3D-моделированию и программированию.

Победителями чемпионата в разных номинациях стали команды школы-лицея, средней школы № 11 и средней школы № 7 города Алтая. Отметим, что победители будут представлять район на областном чемпионате.

– IT-технологии стали активно развиваться после открытия класса робототехники в 2018 году, – отметила директор школы-лицея города Алтая Фатима Нагибаева. – Мы сразу же ввели спецкурсы, в их числе – компьютерный дизайн, программирование, 3D-моделирование и другие. Ребята с удовольствием занимаются, совершенствуют свои навыки и завоёвывают призовые места на районных и областных конкурсах. Возможно, кто-нибудь из них свяжет свою жизнь с востребованной сейчас IT-сферой.

Александра Исаева

Район Алтай