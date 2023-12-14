С угля на газ

Энергетическая безопасность и надёжное электроснабжение – главные темы повестки дня. В Усть-Каменогорске хотят построить новую ТЭЦ, которая сначала будет работать на твёрдом топливе, а в дальнейшем власти намерены перевести её на газ.

Профильным министерством ведутся соответствующие переговоры о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Казахстана. После его запуска новую станцию переведут на данный вид топлива.

– Строительство станции в Усть-Каменогорске рассматривается на высоком уровне, готовятся соглашения с партнёрами из Российской Федерации. На первом этапе это будет угольная станция, так как регион не газифицирован. В техническом задании будет предусмотрена возможность последующего перевода на газ, по примеру Астаны, – рассказал председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов. – В целом, реализация проекта строительства ТЭЦ будет осуществляться в ускоренном режиме и составит около трёх-четырёх лет.

По словам специалиста, теплоэнергоцентраль, пусть и угольная, будет соответствовать экологическим требованиям и заменит старые котельные, которые сегодня отапливают город. Это положительно скажется в целом на экологической обстановке и поможет решить вопрос с растущим дефицитом энергомощностей.

Меруерт Бахтиярова