Чтобы зима прошла заМУРчательно

Внимательный владелец может быть сильно озадачен тем, что зимой домашний питомец становится менее активным, линяет, а его привычным состоянием становится сон в уютном уголке. Если и вы это заметили – не переживайте, такое состояние обусловлено тем, что отопление в квартире нарушает естественные процессы в его организме. А значит, зимой вам стоит проявить особое внимание к своему любимцу.

Лапикюр и другие бьюти-процедуры

Дома животным комфортно при температуре воздуха выше +18 °С. А при перебоях с отоплением им нужно помогать согреваться.

Собакам и кошкам необходимы тёплые лежанки, грызунам – строительный материал, чтобы обустроить тёплый домик: помогут бумажные салфетки, древесная стружка, опилки.

Размещать клетку грызунов у батареи не стоит – их нежная кожа быстро теряет влагу. А вот подстилку для кота или пса можно положить поближе.

Зимой стоит сменить шампунь. Он должен быть щадящим. Если собаке пришлось принять душ за 1-2 часа до прогулки, необходимо просушить шерсть феном.

Вычёсывать питомца нужно чаще. А со стрижкой лучше повременить до более тёплых времён.

Реагенты, которыми зимой посыпают городские улицы, разъедают кожу лап: на подушечках и между пальцами появляются язвы, медленно заживающие трещины. Защитой служат ботиночки, а также воск и силиконовый крем – их наносят толстым слоем, а после прогулки тщательно смывают тёплой водой и шампунем.

Летом пёс легко стачивает лишнюю длину когтей об асфальт, камни, ветки. Зимой всё это скрывается под снегом. Поэтому стричь когти советуют чаще – один раз в шесть-семь дней. Стрижка когтей также необходима и кошкам.

Короткошёрстным собакам, представителям мелких и карликовых пород пригодится прогулочный костюм. А домашних кошек и грызунов ветеринары запрещают выносить на улицу в морозы – от холода у них снижается иммунитет.

Тропические рыбки просты в содержании, но всё же требуют определённого ухода, особенно зимой. Нужно проверять температуру воды в аквариуме каждый день, чтобы убедиться, что она постоянна и находится в идеальном диапазоне. Обычно идеальная температура для тропических пресноводных рыб составляет от +23 до +28 градусов, а для морской рыбы – от +24 до +27 градусов.

Меню для пушистиков

Зимой организм животного тратит энергию на обогрев, особенно если в режим дня включены регулярные прогулки.

Сохранить энергетический баланс можно двумя способами. Первый – повысить калорийность рациона. Он подходит тем, кто предпочитает натуральное питание, и предполагает добавление в пищу рыбьего жира, оливкового масла, мяса. Второй – увеличение разовой порции на 15–20% либо непосредственно количества кормлений. Данный способ удобен для тех, кто предпочитает готовый качественный корм – в нём уже есть все необходимые элементы. Однако если питомец большую часть времени проводит дома и живёт в тепле, повышать калорийность или увеличивать порции не стоит – можно спровоцировать ожирение.

Вода в миске должна быть тёплой. Если она остывает, её необходимо подогревать до +37,5-38 °С.

Что касается комнатных хомяков, то основа их рациона – сухой зерновой корм и сочная пища. Главным составляющим является зерно: пшеница, овёс, кукуруза и прочие злаки, которые в оптимальном соотношении представлены в магазинных смесях для хомяков. Из овощных культур этому грызуну можно давать морковь, свёклу, тыкву, репу, в том числе в варёном виде, кабачки, огурцы, помидоры. Из фруктов – яблоки, груши, абрикосы и персики, а из ягод – виноград, смородину, клубнику, малину. С большим удовольствием хомячки поедают сухофрукты – их можно угощать разными сушёными фруктами, за исключением чернослива.

В клетке у грызуна для стачивания зубов обязательно должен быть минеральный камень или ветки лиственных и плодовых деревьев, лучше всего растущих за чертой города.

Важные компоненты в питании – витамины и минералы. Чтобы подобрать комплекс, который бы идеально подошёл вашему питомцу, нужно проконсультироваться со специалистами.

Ещё всем домашним животным полезны пробиотики – эти вещества повышают адаптивность организма. Ветеринары советуют включать в меню пророщенную пшеницу, овёс. Содержащиеся в них растительные жиры легко преобразуются в ценные жирные кислоты, необходимые для здоровья кожи, питания шерсти.

Без паники!

По мере приближения праздников на домашних животных могут влиять незнакомые гости в доме и изменения установившегося порядка. Боязнь разлуки или скука могут привести к разрушительному поведению, которое выражается в попытке грызть предметы, царапать стены и мебель, чрезмерном лае.

Внимание и подбадривание очень полезны для подверженных стрессу домашних животных, которые буквально расцветают, когда их владельцы поддерживают предсказуемый распорядок. Находите каждый день немного времени для занятий и игр. Если заранее известно, что вашему питомцу предстоит пережить тревожную ситуацию, постарайтесь, чтобы у вас под рукой были успокаивающие добавки, которые помогут снять напряжение. Разумеется, лучший подход к тревожности у домашних животных заключается в том, чтобы добраться до первопричины, но многогранный подход к снижению стресса может принести как им, так и вам столь необходимое облегчение.

В число успокаивающих трав и добавок могут входить ромашка, зверобой, валериана, мелатонин и другие комбинации. Каждая из них работает по-своему, поэтому может потребоваться поэкспериментировать, чтобы узнать, какая наиболее полезна для вашего питомца. Если вы даёте добавку, убедитесь, что она специально предназначена для домашних животных.

Путешествие бизнес-классом

Любая поездка для котов, собак, особенно мелких пород, и других домашних животных – стресс. Питомца необходимо безопасно зафиксировать в машине, чтобы он не падал и не ударялся. Кошек и мелкие породы собак лучше всего перевозить в специальных переносных сумках и корзинах. Если же вы решили держать животное на руках, садитесь на заднее сидение, подальше от водителя.

Если у вас крупная порода собаки и вы часто возите её в машине, купите специальные ограничители, чтобы комфортно перевозить животное в багажном отделении подальше от водителя.

Попугаи требуют особого внимания. Очень важно, чтобы птица не переохлаждалась. И это особенно нужно учитывать при перевозке домашнего любимца зимой. Перед тем как нести клетку с попугаем в машину, заверните её в тёплый плед. До этого обязательно разогрейте салон машины – температура должна быть как в квартире. Клетку с попугаем в машине нужно хорошо зафиксировать, чтобы вашему любимцу было комфортно.

Подготовила Татьяна Кравченко по материалам электронных СМИ