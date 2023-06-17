Проверили подготовку

Боевое мастерство командиров воинских частей Национальной гвардии проверили в Восточно-Казахстанской области.

Региональное командование «Шығыс» Нацгвардии организовало учебно-тренировочный сбор, в котором приняли участие военнослужащие из Семея, Усть-Каменогорска, Павлодара и Курчатова.

Это были сборы только для командиров частей и их заместителей. Цель учений – повышение профессиональной квалификации и мастерства военнослужащих из нескольких регионов и обмен опытом.

– На базе воинской части 5511 Семея мы провели практические занятия: вождение боевых машин, учебные стрельбы из различных видов оружия и вождение на плаву с преградами на БТР-80, – рассказал командир воинской части 5511 подполковник Айбек Исенов.

Стоит отметить, что новейший модернизированный тип БТР-80, оснащённый усиленным вооружением, представляет собой колёсную боевую машину пехоты. Техника является внедорожником. Проезжает и по пересечённой местности, и по воде.

Как отметили участники, подобные сборы – отличная возможность отточить военные навыки.

– Мы обменялись опытом, который пригодится нам на повседневной службе, – поделился командир воинской части 5518 подполковник Медет Ертайлаков. – Подобные сборы направлены на проверку умений оперативно принимать решения и слаженно работать в команде.

Александра Исаева