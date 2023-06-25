Полундра, пожар на судне!

В акватории Иртыша восточноказахстанские пожарные потушили условное возгорание на теплоходе. За специальными учениями наблюдал аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

В пожароопасный период и с открытием навигации на воде сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области провели специальные учения. Стоит отметить, что пожары на кораблях относятся к числу самых сложных. Замкнутое пространство, высокая скорость распространения пламени и повышения температуры, наличие больших объёмов топлива – опасные факторы.

По легенде, в машинном отделении теплохода произошло короткое замыкание. Огонь стал быстро распространяться по горючим конструкциям судна. Команда предприняла попытку одолеть пламя первичными средствами пожаротушения, однако безрезультатно. Капитан объявил тревогу и вызвал на помощь сотрудников ДЧС ВКО.

Ситуация осложнилась тем, что у теплохода отказал двигатель, и он по инерции направился в сторону берега.

На место происшествия прибыли три пожарных автомобиля, спасатели на моторных лодках и медицинская служба. К этому моменту судно горело открытым пламенем, два сотрудника покинули теплоход, прыгнув в воду. Сотрудники ДЧС ВКО на лодке подобрали их и доставили на берег, где специализированный отряд оказал «пострадавшим» первую помощь.

К этому времени неуправляемое горящее судно прибило к берегу, в результате загорелись сухая трава, кустарник и создалась угроза для дачного массива. На помощь прибыло судно «Ледокол-2», предназначенное для тушения пожаров на водном транспорте и в прибрежной зоне. Капитан дал команду расчёту подать четыре стационарных лафетных ствола: на тушение горящего теплохода и береговой линии.

Они незамедлительно приступили к тушению кустарника на площади 500 квадратных метров, чтобы не допустить распространения огня в направлении дач. Благодаря оперативному реагированию и слаженности действий всех подразделений пожар на судне и в прибрежной зоне удалось быстро ликвидировать.

– Учения были направлены на отработку алгоритма действий при загорании на транспорте, патрулирующем акватории и занимающимся перевозкой людей, а также возгорания в прибрежной зоне, – пояснила пресс-секретарь Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО Марина Лискова. – Реакция у спасателей должна быть молниеносной. Сегодня мы отработали, как будем действовать, если на борту окажутся пострадавшие и им понадобится первая медицинская помощь. Подобные учения позволяют выработать план действий, обратить внимание на некоторые нюансы и произвести анализ.

Добавим, что специалисты департамента регулярно проводят подобные учения и отрабатывают навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Александра Исаева

Фото Аяужан Утеулиновой