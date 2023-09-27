Триста марафонцев: как это было

В Усть-Каменогорске состоялся уже ставший традиционным мини-марафон Oskemen cross fest – 2023.

Около трёхсот горожан и гостей областного центра пробежали расстояние в десять километров: от перевала Чечек до площади Республики. Для несовершеннолетних участников забега расстояние составило три километра, они стартовали от мечети Халифа Алтай.

Oskemen cross fest, организатором которого является отдел физической культуры, спорта и туризма Усть-Каменогорска, проводится в городе второй год подряд. И если в прошлом году в забеге участвовали чуть более двухсот человек, то в этом количество марафонцев приблизилось к трём сотням.

– В марафоне участвуют спортсмены по восьми возрастным категориям от 14 лет до 70 и старше. Основная цель мероприятия – развитие массового спорта в городе, привлечение горожан к занятиям спортом, физической активности и здоровому образу жизни, – отметил перед началом забега руководитель отдела физической культуры, спорта и туризма города Усть-Каменогорска Ербол Коныратов.

Воскресное утро в городе выдалось довольно пасмурным и холодным, но это не помешало участникам полумарафона провести небольшую разминку перед началом и стартовать с хорошим настроением.

Oskemen cross fest – 2023 собрал марафонцев не только разного возраста, но и разных спортивных возможностей: от профессиональных спортсменов до обычных пенсионеров, поэтому и время забега у них разнилось от получаса до полутора часов.

Самым первым финишную прямую пересёк Амир Байтуканов, спортсмен пробежал дистанцию в десять километров за 28 минут и 7 секунд, оставив своих соперников далеко позади.

– Лёгкой атлетикой занимаюсь с трёх лет. Сейчас работаю тренером в легкоатлетическом центре «Ольга Рыпакова». Это не первый мой марафон за этот год, уже есть победы в забегах в Семее и в Караганде, а также второе место в полумарафоне Altay Half Marathon – 2023. Но сегодняшний результат стал для меня лучшим, – говорит абсолютный чемпион Oskemen cross fest – 2023 в возрастной категории 30–39 лет Амир Байтуканов.

Марафон прошёл без происшествий, до финиша добежали все участники, никому не понадобилась помощь медицинских работников или полицейских, сопровождавших их на протяжении всего пути. Самые продвинутые марафонцы успевали не только бежать, но и транслировать свой забег в прямом эфире в социальных сетях.

Организаторы Oskemen cross fest пообещали, что мини-марафон получит своё продолжение и в следующем году, но хотелось бы, чтобы участие в нём принимали больше устькаменогорцев. Ведь триста марафонцев – это совсем небольшое количество для четырёхсоттысячного города.

Аяужан Утеулинова