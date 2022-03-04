Рыбалка удалась!

В Жарминском районе прошли ежегодные состязания по подлёдной рыбалке.

Для участия в фестивале здоровья, проходившем на водохранилище Шаян близ села Ортабулак, съехались рыбаки-любители из всех сельских округов района.

Приятно отметить, что наряду с опытными рыбаками было много молодых людей. Некоторые приехали целыми семьями. Участники боролись за победу вне зависимости от возраста, опыта и навыков рыбной ловли.

Многие любители подлёдной рыбалки прибыли заранее и к началу соревнований уже просверлили лунки, опробовали снасти. Кое-кто успел поймать с десяток окуней. Но, естественно, они пошли вне конкурса и в основном на уху.

После торжественного открытия участники рыбалки устремились занять вакантные места на льду, подбирая себе самое клёвое, на их взгляд, местечко.

Лёд превратился в арену: участники соревнований приготовились опустить наживку в лунку, а жюри тем временем установило зрительный контроль одновременно за всеми. Не прошло и пары минут, как послышались первые восторженные крики: «Поймал!»

Пока одни увлечённо занимались ловлей рыбы, другие участвовали в перетягивании каната, армрестлинге, поднятии гири, беге на 100 метров, прыжках в мешке. Активные участники спортивных соревнований были награждены призами от организаторов и специальным кубком.

Традиционным итогом рыбалки стала вкусная уха, приготовленная на костре прямо у водоёма, и чай из самовара на дровах, который мог попробовать любой желающий.

– Суть фестиваля здоровья, – отмечают организаторы, – не в количестве пойманной рыбы, а в том, чтобы люди провели этот день на природе, на свежем воздухе, встретили старых знакомых, пообщались.

Атмосфера праздника, спортивный азарт и незабываемые впечатления, красота здешних мест, здоровый и приятный отдых стали лучшей наградой для всех участников!

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район