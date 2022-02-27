Энергия радости дарит долголетие

Семейские пенсионеры – самые активные и жизнерадостные. В этом убеждаюсь уже не первый год, тесно общаясь со многими завсегдатаями клубов и спортивных секций, где занимаются горожане элегантного возраста. Они поют, танцуют, занимаются различными видами искусства, а около года назад часть из них увлеклась скандинавской ходьбой, открыв собственный городской клуб Fora. В последние зимние денёчки, когда погода стоит замечательная, активные пенсионеры приняли участие в Первой малой зимней спартакиаде.

Спортивные старты проходили на лыжной базе Terra, расположенной на Красном кордоне – любимом месте активного отдыха семейчан. Яркое солнце, припекающее уже совсем по-весеннему, целебный воздух соснового бора и возможность размяться – что может быть лучше для пенсионеров, которые не хотят сидеть в четырёх стенах, а стремятся заполнить свою жизнь интересными событиями и укрепить здоровье?

Неудивительно, что в Первой малой зимней спартакиаде для пенсионеров приняли участие не только члены клуба скандинавской ходьбы, но и приглашённые гости – подопечные Центра по оказанию специальных социальных услуг и активного долголетия в Семее.

– Когда только открывался клуб скандинавской ходьбы, лица новичков были унылые, а сегодня вас не узнать: глаза горят, светятся улыбки, румянец на щеках, настроение отличное! Вижу, что каждый готов посоревноваться и стать лучшим на спортивных стартах, – отметила председатель Федерации скандинавской ходьбы по ВКО Оксана Шишкина.

И её слова вполне справедливы: мужчины и женщины забыли о своём возрасте. Вооружившись палками для скандинавской ходьбы, «ватрушками» для катания с горки и лыжами, они были готовы покорять новые вершины. И даже для особого спортивного настроя хором исполнили гимн своего клуба, который буквально на днях сочинил их руководитель и инструктор Александр Коновалов.

Под руководством инструкторов провели небольшую разминку. Как рассказал Александр Коновалов, она перед занятиями скандинавской ходьбой просто необходима. Нужно хорошенько размять мышцы и подготовить их к активной работе. Ведь если соблюдать правильную технику скандинавской ходьбы, то при амплитуде движения рук в 90 градусов 90 поцентов мышц в организме спортсмена в этот момент активно работают.

– Весь секрет в «правильных» палках и грамотной технике движения руками. Они не должны сгибаться в локте, а быть естественным продолжением палок, тогда можно достичь в ходьбе отличных результатов, – пояснил Александр Владимирович.

В том, что члены клуба давно и прочно освоили эту нехитрую технику, я убедилась на личном опыте. Чтобы сделать красивый снимок спортсменов, мне приходилось бежать перед их колонной, идущей чётким шагом. Так что, можно сказать, я тоже приняла активное участие в зимней спартакиаде.

А до чего хорош сосновый бор в эту пору! Тишина, покой, яркое солнышко, белоснежный снег и кристально чистый воздух, который, кажется, можно просто есть ложками! Несмотря на высокий темп ходьбы, в окружении лесной красоты, спортсмены даже не заметили, как преодолели пару километров.

Вернувшись на исходную позицию, вооружились «ватрушками» и с азартом полезли на самую высокую горку – покататься. Кто-то предпочёл одиночное катание, а другие, сделав сцепку, под весёлый хохот спустились с горы большой группой.

Завершились соревнования лыжной гонкой. Вернее, гонки как таковой не было, потому что большинство спортсменов стояли на лыжах лет эдак сорок, а то и пятьдесят назад. Но всё равно с энтузиазмом надевали лыжи, брали палки, а вот сдвинуться с места и поехать получалось далеко не у всех.

– Сегодняшний опыт показал, что нам предстоит немало потрудиться: будем активно заниматься не только скандинавской ходьбой, но и заново учиться стоять и ходить на лыжах. Кто знает, может быть, кто-то из наших ребят даже решится на скоростной спуск, – наметил планы на будущее клуба Александр Коновалов.

А планов, действительно, немало. Вполне возможно, что в скором времени клуб Fora в Семее станет ещё одним филиалом республиканской Школы скандинавской ходьбы «Евразия», с которой сейчас активно сотрудничает. Эта школа всего месяц назад отметила свой седьмой день рождения. За это время было подготовлено более 140 инструкторов и 12 тысяч спортсменов-любителей скандинавской ходьбы. Филиалы школы открылись в Алматы, Нур-Султане, Усть-Каменогорске, Караганде, Бишкеке, Ташкенте, Москве и Краснодаре. В этом году их ряды пополнят Талдыкорган, Актау, Шымкент, Петропавловск и Семей.

Уже сейчас благодаря Школе скандинавской ходьбы в Семее работают на добровольных началах четыре инструктора, у клуба появилось 12 пар палок для скандинавской ходьбы и другое необходимое оборудование.

Кстати, его в большинстве своём пенсионеры приобретают за собственный счёт. Напомним, в Казахстане реализуется Национальный план действий «Активное долголетие», направленный именно на поддержку и оздоровление казахстанцев старшего поколения.

К примеру, в Семее уже появились два центра активного долголетия, открывшиеся на базе государственных центров по оказанию специальных социальных услуг. Теперь дело за общественными организациями и объединениями – им тоже необходима государственная поддержка, материальная и методическая помощь.

Ну а пока спортсмены элегантного возраста сами придумывают для себя досуг. После активных спортивных стартов на свежем зимнем воздухе так хорошо попить в тепле горячего чаю. Вот так, с кружками в руках, завершился этот интересный, весёлый и весьма спортивный день.

Екатерина Гуляева

Фото автора

Семей