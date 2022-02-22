Рыба подружилась с рыбаками

В минувшую субботу на Шульбинском водохранилище завершился чемпионат области по спортивному лову рыбы на мормышку со льда, который провела федерация спортивного рыболовства Восточного Казахстана.

В состязаниях приняли участие 22 команды. Коллектив «Куан Ай» из Маканчи преодолел путь в 600 километров, чтобы ещё раз ощутить особую атмосферу рыбацкого братства. Причём спортсмен из этого коллектива семидесятилетний Николай Сулейменов стал победителем в номинации «Самый старейший участник». Поистине, действиям с удочкой в руках все возрасты покорны, даже за 600 километров от дома!

По итогам двух туров чемпионом области 2022 года стала семейская команда «Карагайлы», в состав которой вошли мастера мормышки Анат Нормуханов, Сарсен Дюсекенов, Медет Мустафин. Кстати, Сарсен также победил в номинации «Первая пойманная рыба». Это событие судья сектора, а также один из спонсоров Андрей Жилинский зафиксировал через 1 минуту 52 секунды после старта. Лидеры за день поймали более 10 килограммов шульбинского окуня. И это едва ли не парадокс. Потому что места для таких состязаний выбираются намеренно не рыбные. Чтобы истинное мастерство подтвердить! А на сей раз клевал лучше окунь на «дробинку» и «капельку» тёмных расцветок.

Вторую ступень пьедестала почёта занял известный семейский спортивно-любительский клуб «Раджа», который на льду представляли Леонид Паязитов, Тимур Курмашев, Кайрат Рахимгалиев. Их улов превысил девять килограммов. Клуб объединяет и мастеров спорта международного класса, и совсем юных почитателей спортивного лова, о чём «Рудный Алтай» уже рассказывал своим читателям.

Немного отстали от «Раджи» земляки «Лещатники», которые завершили день с итогом семь с небольшим килограммов, отличились Тимур Алькенев, Дмитрий Кретинин, Александр Леонтьев.

В личном же первенстве по лову со льда вперёд вышли Медет Мустафин, Николай Молотков («Гамма»), Анат Нормуханов. Иметь звание лучших личников области почётно. Личники – это точно отличники!

Рыбацкое братство сердечно аплодировало чемпионам и призёрам, когда им вручали медали, дипломы и ценные подарки.

– Сегодня наш праздник, – размышляет давний участник Ильшат Ишмухаметов из команды «Клёвая компания». – Вот эта встреча друзей на свежем воздухе, это общение объединяет всех нас. Такой рыбацкий кайф! И молодёжь приобщается.

Верно. Вот Ерасыл Рахимжанов. Ему 15 лет, а уже достойно представляет коллектив «Жарма Fishing». Он хорошо помог команде, победил в номинации «Самый молодой участник». Конечно, не остался без внимания и поймавший самую крупную рыбу. Здесь чествовали Ермека Сулейменова («Клёвая компания»), который на тончайшей леске поднял из глубин окуня в 515 граммов.

– Особенностью нынешних соревнований стало участие новичков, – рассказал главный судья Тельжан Юсбеков – Из Бескарагайского района приехала команда «Мостик». Это работники местного лесного хозяйства Сергей Муршель, Азат Байгалы, Геннадий Редикульцев. Из Аягоза сразу два новых коллектива. «Агайындар», к примеру, представляют три родных брата Жасулан, Бериккали и Жандос Жомартовы. Увлечение стало семейным. Новичкам уделяем больше внимания.

И в завершение состоялся мормышечный марафон. По его итогам были отмечены шесть участников. Собравшиеся очень эмоционально поддерживали марафонцев! Кажется, на этом празднике на льду никто не остался без внимания.

А когда судьи подсчитывали итоги, мастер спорта международного класса Омиржан Куникин поделился с коллегами по цеху особенностями спортивного рыболовства на чемпионатах мира, куда его направлял упомянутый клуб «Раджа». Да, вот так серьёзно здесь со спортивно-любительским увлечением.

Прямо скажем, заметным действием на соревнованиях стала творческая акция ДЧС ВКО по разъяснению правил поведения на льду. В преддверии сезона непрочного весеннего льда мера правильная. Заметим, что некоторые пользователи социальных сетей раскритиковали этот ход. Но вот участники с удовольствием фотографировались с Рыбой, соглашались, что на непрочном льду меры безопасности соблюдать нужно. Поставленную задачу спасатели выполнили.

Владимир Никифоров

Фото автора и пресс-службы ДЧС ВКО