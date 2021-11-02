Тренд, достойный тиражирования

В текущем сельскохозяйственном сезоне 2021 года зайсанские полеводы увеличили земельные угодья, занятые зерновыми культурами, почти на семь процентов. Подобная динамика является позитивной и для производителей, и для потребителей сельхозпродукции.

Если в прошлом году в аграрном секторе обрабатывалось 16,6 тысячи га, то нынче этот показатель достиг в общей сложности 19,6 тыс. га. Прирост обрабатываемого земельного клина составил три тысячи гектаров. Основой для подобного прогресса стали следующие благоприятные факторы: наличие влаги для полива растений, совершенствование имеющейся системы искусственного орошения земли. В то же время большое значение имеет растущее стремление местных аграриев работать на земле, видеть результаты своего труда, поднимать отрасль района на новую высоту.

По информации руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Зайсанского района Сабыра Андарбаева, в нынешнем году аграрии достигли обнадёживающих результатов в растениеводстве.

– В среднем по району урожайность зерна составила 17,4 центнера с каждого гектара, – говорит руководитель отдела. – Прошлое и нынешнее лето выдались жаркими, засушливыми, однако фермеры и крестьяне вырастили неплохой урожай. Получено больше продукции лучшего качества. Зимой выпало много снега, а весной водоёмы в достаточной мере наполнились влагой для полива земли.

Засушливые погодные условия вынуждают сельчан особое внимание обратить на создание прочного запаса кормов для имеющегося поголовья скота. Это выражается в увеличении производства кормовых и технических культур, а также внедрении новых сортов. В их числе выгодная масличная культура – соя, которая на зайсанской земле адаптировалась прекрасно и способна приносить полновесные урожаи и доход полеводам.

Зайсанцам хорошо известно крестьянское хозяйство «Икеп», которое занимается переработкой зерна и производством муки, полностью закрывает потребность местного населения, поставляет продукцию соседям. Теперь в планах мукомольного предприятия создание комплекса по откорму крупнорогатого скота. Поскольку есть возможность использовать возможность производства зернофуража, а также отходов, пригодных на корм КРС. В итоге может получить развитие жизнеспособный бизнес на стыке как производства, так и более глубокой переработки различной сельскохозяйственной продукции в районе.

Земледельцы стараются существенно обновить машинно-тракторный парк, охотно и смело берут технику в лизинг, вкладывают свои деньги. Чтобы получать высокие урожаи и солидные объёмы продукции, необходимо всю работу перекладывать на плечи современной высокопроизводительной техники.

– В минувшую субботу в Усть-Каменогорске прошла ярмарка, организованная Зайсанским районом, – говорит Сабыр Андырбаев. – Фермерские и крестьянские хозяйства доставили в областной центр и выложили на прилавки 3,5 тонны свежего мяса. В частности, 14 голов крупнорогатого скота, 16 овец, три лошади, кроме того, более одной тонны различной продукции из молока, сливочное масло и т.д.

Еркинбек Коштайулы из села Карабулак Зайсанского района порадовал покупателей лакомствами народной кухни из просяного зерна. Наши соотечественники имеют большой опыт по возделыванию доходной культуры и потихоньку подняли её статус до регионального зайсанского бренда. Редкая ярмарка проходит без подобного товара, разбираемого покупателями частенько даже оптом, целыми мешками.

«Рудный Алтай» прежде обращался к необычной теме и продукции, в частности, производимой в селе Даирово. По информации акимата Зайсанского района, есть планы у предпринимателей по расширению объёмов производства, строительству нового цеха по выпуску изделий из проса.

В этом сельском округе в августе текущего года произошло ещё одно важное событие. Открылся завод по выпуску минеральной воды, на постоянную работу в цехах устроились 54 местных жителя. Это означает надёжный и стабильный источник доходов для семьи, освоение новых профессий, закрепление молодых кадров на селе, решение социальных проблем. Освоение природных ресурсов ВКО в интересах населения района, области и республики стало хорошим трендом в экономике, достойным подражания и по возможности повсеместного тиражирования. В планах предприятия поставки своей продукции на экспорт из РК.

Меир Токобаев

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Зайсанский район