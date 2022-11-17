Травяной букет и меню для бурёнки

Один гектар эспарцета в сухостепной зоне способен прокормить, обеспечить кормами, как минимум, одну голову крупного рогатого скота. Примерно так считает авторитетный и опытный аграрий Василий Гладышев из села Герасимовка Уланского района.

Это говорит о том, что заниматься выращиванием однолетних и многолетних трав на корма фермерским и крестьянским хозяйствам области необходимо и выгодно во всех отношениях. По мнению специалистов, сеяная трава, в отличие от естественных сенокосов, в известной степени гарантирует хороший урожай, а значит – нужный запас кормов для отрасли животноводства. Кроме того, по наличию кормовых единиц, своему качеству такой рацион обычно превосходит простое сено или траву на пастбищах.

Выше ростом

Для сельских жителей всё это является прописными истинами, не требующими дополнительных аргументов. Впрочем, на простых вещах в сельском хозяйстве, да и в любой другой сфере экономики, основаны повседневная жизнь и деятельность, реальные результаты. Постоянное напоминание о них неизбежно, поскольку повторение – это мать учения.

Наверное, подобные уроки полезны во все времена и для всех, будь это профессионал или новичок. Поскольку они так или иначе отражаются на конкретных итогах работы в любой сельскохозяйственный сезон. Без знания азбучных истин и строгого им следования сегодня аграрий рискует вновь и вновь наступать на старые грабли. Поговорка в тему здесь на редкость уместна не просто как фигура речи, а как средство усиления сказанного выше.

Одно дело, когда вольно рассуждаешь, совсем другое – когда из года в год настойчиво следуешь слову и делу. В хозяйстве Василия Гладышева выращивают однолетние и многолетние травы на протяжении длительного времени. Причём преследуется двойная цель, которая заключается в создании прочной кормовой базы для собственных нужд, а ещё в получении товарных семян для их последующей реализации различным сельхозформированиям.

Здесь и получается тот самый мультипликативный эффект, когда обеспечивается принцип возобновляемости ресурсов: семена размножают, увеличивая травяной ковёр в хозяйствах региона. Причём спрос на семена сеяных трав существует во многих других областях Казахстана, где развивают кормопроизводство, утверждают представители крестьянского хозяйства. Они считают, что на результаты нынешнего сезона жаловаться грех, несмотря на привычные многочисленные трудности.

– Полностью обеспечили себя необходимым запасом кормов, – говорит Василий Гладышев. – Кроме того, у нас есть определённые обязательства перед населением из числа пайщиков. Мы заботимся, чтобы их потребности в кормах для животных были в полной мере удовлетворены.

По его словам, из сеяных трав нынче хорошо себя проявили эспарцет и суданская трава. К сожалению, этого не сказать о люцерне, а также житняке, который выгорел от жары. В целом, это в некоторой степени компенсируется за счёт эспарцета и суданки, выращиваемых на семена, сено.

– Что касается суданки, убираемой на сено, то выход продукции с одного гектара составлял до 50 центнеров, – делится глава хозяйства. – Этой культурой мы занимаемся давно и серьёзно, а такие подходы приносят плоды.

Суданка жжёт

Напомним, что его коллектив трудится в условиях сухостепной зоны, где наличие влаги всегда под вопросом. По информации собеседника, в нынешнем году её запасы в почве достигли исторического минимума, но даже в отсутствие возможностей для полива культур в хозяйстве добиваются стабильных и многолетних итогов.

– Искусственное орошение мы применяем только на овощных плантациях, – говорит Василий Гладышев. – Там обычно наши овощеводы практикуют бороздковый полив.

Земельные угодья, на которых размещены кормовые, овощные, зерновые культуры, находятся по соседству. Журналистам «Рудного Алтая» доводилось быть у кромки поля, где высокой стеной растёт суданка. Растения, выращиваемые на корм и семена, настолько высоки и развесисты, что рядом с ними проигрывает в росте даже человек.

Подобные плантации можно увидеть только на Опытном поле, где учёные ежегодно проводят испытания, приглашают аграриев и гостей по традиции на День поля. Замечая интерес уланцев к многолетним травам, коллеги воздавали им должное за успешную работу. В свою очередь аграрии из села Герасимовка стараются не отставать от жизни, быть в курсе новинок в земледелии.

– Сейчас занимаемся ремонтом техники, подготовкой сельхозагрегатов к весенне-полевым работам, – говорит глава хозяйства. – Приобрели новый комбайн отечественной сборки и вновь удивляемся, как регулярно растут цены на современную технику. В то же время стоимость продукции, которую мы производим, не может угнаться за ними. Реализовать выращенное своим трудом на земле, чтобы не остаться в накладе, – это большое и трудное дело.

Формула «ККК»

Аграрии признательны за сухую, ясную осень, своевременно проведённую уборочную страду. По их мнению, уборка урожая нынче прошла почти идеально.

– Для набора и сохранения влаги в почве полностью подняли зябь на площади 1,5 тысячи гектаров, – сообщил Василий Степанович. – Пришло приглашение в районный центр, где будем праздновать День работников сельского хозяйства. Как бы ни складывалась жизнь, ситуация в экономике, всё равно – хлеб всему голова. Хочу поздравить коллег с профессиональным праздником и пожелать здоровья, успехов всем, кто трудится на земле.

Добавим, что у патриарха аграрно-животноводческой отрасли ВКО имеется своя формула успеха, о которой он не устаёт повторять. Она представляет собой аббревиатуру из трёх «К», а расшифровывается очень просто: крыша, корма, кадры. Причём очерёдность тут не важна, поскольку всё тесно взаимосвязано и переплетено. Про крышу имеется в виду, что в хозяйстве всё должно быть надёжно сохранено и защищено. Остальное понятно без дополнительных комментариев, потому как без кадров и надёжной кормовой базы никак не обойтись.

Умелые и грамотные кадры в секторе АПК сейчас на вес золота, и как их подготовить и заинтересовать – это отдельная и нескончаемая тема. Расскажем лучше, как нужно о них заботиться на примере главы хозяйства. В период весенне-полевых работ мы разыскали его по телефону в центральной больнице, куда он на своём автомобиле привёз механизатора на медицинское обследование. Не считаясь со временем и многим другим, руководитель находился рядом с коллегой по хозяйству столько, сколько потребуется, лично оказывая поддержку и посильную помощь. Чувство локтя как в строю, иначе невозможно удержать позиции на трудовом фронте, как бы пафосно это ни звучало в современных условиях.

В разрезе области

Производство кормовых культур в регионе имеет прочные традиции. По официальной информации Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, по выращиванию различных культур и сортов на корма тон задают несколько районов. В их числе Уланский с показателем в 47,3 тысячи гектаров посевных площадей, занятых кормовыми культурами, удерживает пальму первенства.

Помимо хозяйства Василия Гладышева в районе есть немало других агроформирований, успешно работающих в сфере растениеводства. В нынешнем году отметил 80-летний юбилей ещё один патриарх сельского хозяйства Восточного Казахстана – Василий Воропай, продолжающий свою трудовую деятельность в агропромышленной сфере. Их практический опыт незаменим для многочисленных последователей из числа молодых аграриев региона.

В производстве кормовых культур вторую позицию занимает Курчумский район, на долю которого нынче приходилось 22 тысячи гектаров. Наверное, это далеко не предел, учитывая явные возможности района, связанные с потенциалом развития искусственного орошения посевов.

На третьей позиции обосновался Катон-Карагайский район с общей площадью под кормовые культуры 17,8 тысячи гектаров. Отметим, эти районы ВКО активно развивают отрасль животноводства, которая нуждается в кормовой базе. С другой стороны, этому способствуют местные природно-климатические условия. Причём есть два фактора, влияющих на общую ситуацию. В течение долгой и суровой зимовки требуется больше кормов для скота, а при ином раскладе высокий балл-бонитет почвы в Катон-Карагайском районе благоприятствует усиленной работе с перспективными для аграриев кормовыми культурами.

Меир Токобаев

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