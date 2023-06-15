Традиции в танце, музыке и кино

В Усть-Каменогорске состоялся областной конкурс национальных традиций «Дәстүрден тағылым» среди государственных служащих.

Мероприятие прошло в рамках Национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» и Года развития тюркской цивилизации.

Организаторами конкурса выступили Департамент агентства по делам государственной службы (ДАДГС) по ВКО и областное Управление культуры.

К участию были приглашены государственные служащие региона, независимо от возраста и стажа работы. Так, презентовав на суд жюри и зрителей свои творческие способности, за право быть первым соревновались 14 участников. Поддержать конкурсантов пришли известные в регионе артисты.

Порядок представления участников определялся жеребьёвкой после регистрации. В жюри вошли специалисты в области истории, этнографии, общественные деятели и представители творческой интеллигенции.

По словам организаторов, главная цель конкурса состоит в сохранении национально-культурной идентичности и формировании духовно-нравственных ценностей, укреплении роли национальной культуры, обычаев и традиций путём формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям.

Как подчеркнул председатель жюри, заместитель руководителя ДАДГС по ВКО Кайрат Сапаргалиев, сохранение преемственности поколений, адаптации народных традиций в современных условиях также являются важной задачей этого мероприятия.

– Мы впервые проводим такой конкурс, – сказал Кайрат Сапаргалиев. – Хотим выразить признательность за поддержку нашим партнёрам – ВК областной библиотеке имени А. С. Пушкина и областному управлению культуры.

Однодневная программа состояла из трёх туров. Это «Культурное наследие казахского народа» – поэтическое, музыкальное, хорео-графическое представление, «Казахские национальные обычаи и традиции» – интеллектуальная игра и «Традиционная народная культура в экранизациях» – киновикторина.

По итогам конкурса первое место завое-вала сотрудница областного управления физической культуры и спорта Назерке Есхатова. Второе место занял Турсынхан Базарбаев, госслужащий из Катон-Карагайского района. Третье место – сотрудница Управления государственных доходов по г. Усть-Каменогорску Айда Умарова.

Победители и призёры конкурса были награждены специальными памятными призами. Кроме того, всех участников отметили благодарственными письмами.

Марк Касымов