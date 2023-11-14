Рифмами наполнена душа

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина 17 ноября состоится творческий вечер-встреча с поэтом, членом Союза писателей и Союза журналистов Казахстана, корреспондентом областной газеты «Didar» Кызырбеком Дургинбайулы.

Кызырбек Дургинбайулы родился в 1990 году в живописном ауле Цэнгэл Баян-Улгийского аймака Монголии. Окончил факультет филологии Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова. А ещё он выпускник школы юных акынов «Шабыт».

К слову, когда руководителя школы Серика Габдуллаулы не стало, именно Кызырбек подхватил и достойно продолжил дело мэтра по популяризации творчества молодых поэтов региона.

Наш коллега является призёром международных и республиканских поэтических состязаний. Его стихи публикуются в журналах «Отыкен», «Ақ Ертіс», «Жалын». Произведения также опубликованы в сборниках «Шабыт: қос қанат», «Ертіс толқыны».

В 2019 году стихотворения поэта вышли в свет в рамках книжной серии «Абай әлемі», в сборнике, посвящённом творчеству молодых восточноказахстанских поэтов.

Произведения Кызырбека Дургинбайулы отличаются философским взглядом на жизнь и эмоциональной сюжетной линией. Строки, написанные им, обладают какой-то самобытной лёгкостью. Они незаметно входят в душу читателя и навсегда там остаются.

Неудивительно, что творчество поэта получило высокую оценку и благословение от известного писателя, руководителя Восточно-Казахстанского филиала Союза писателей Казахстана Алибека Кантарбаева.

Алибек Кантарбаев отметил, что стихи молодого поэта наполнены энергетикой Великой степи – широтой, свободой, воздухом и ветром… Читаешь их – и перед мысленным взором появляются образы аксакала, наигрывающего на домбре; матери, склонившейся над колыбелью; беркута, высматривающего добычу…

Сотрудники библиотеки приглашают на встречу с Кызырбеком Дургинбайулы всех любителей и ценителей поэзии, чтобы вместе насладиться искренностью, лиричностью и колоритом звучания стихов молодого поэта. А также узнать об истоках его поэтического вдохновения, о новых творческих задумках и планах.

Найля Байрам