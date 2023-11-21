Пригласили в гости к книге

Дошкольники вновь стали гостями Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки. Ребята вместе с библиотекарями совершили увлекательное путешествие в мир книг.

Посещения дошкольниками библиотеки обычно проходят по-разному: часто детей приводят родители, берут книги и читают дома или они приходят на творческие мастерские и становятся постоянными читателями.

Маленьким жителям региона особенно повезло – в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке регулярно проходят различные творческие мероприятия, на которых ребята узнают о книгах, авторах, осваивают азы чтения и, конечно, весело проводят время.

На этот раз библиотеку посетили воспитанники детского сада-яслей № 15 «Рахат». Совершив путешествие в удивительный мир книг, малыши познакомились с различными изданиями и прослушали интересные сказки.

Весёлые персонажи Күлдіргі и Бүлдіргі сыграли с ребятами в такие игры, как «Доп-домалақ», «Мысық пен Тышқан», «Кел, билейік!», «Тез, тап!».

Помимо увлекательных игр маленьких гостей библиотеки особенно порадовали сюрпризы.

– Ребята, хорошо знающие правила дорожного движения, приняли участие в образовательно-игровом часе «Бағдаршам», разгадали загадки, подготовленные «сотрудниками дорожной полиции», и проявили свою смекалку, – поделились сотрудники ВКО ДЮБ.

А ещё дети побывали в краеведческом центре библиотеки, получили полезную информацию о родном крае и ознакомились с древними предметами, которые находятся в этнокультурном зале «САҚ».

Поход в библиотеку для ребят стал настоящим событием. Они делились друг с другом интересными фактами, которые только что узнали, и наперебой спрашивали у взрослых, когда их ещё пригласят в гости.

Александра Исаева