Талантам «Маски» рукоплещет зал

Сразу 11 первых мест привезли из Астаны воспитанники Образцового театра юного зрителя «Маска» Дворца культуры и спорта района Алтай.

Принимая участие в IV Международном разножанровом конкурсе-фестивале «ARTE ITALIANA», десять участников театра стали лучшими в своих возрастных категориях в номинации художественного слова. А три юных артистки, представивших пролог к спектаклю «Приключения Буратино», покорили сердца членов международного жюри.

Образцовый театр юного зрителя «Маска» уже больше 40-ка лет радует своим творчеством юных жителей Алтая. Здесь секреты актёрского мастерства постигают ребята в возрасте от пяти до 18 лет. За эти годы труппа театра сменила не один десяток поколений. Однако каждые четыре года театр неизменно подтверждает высокий статус «Образцового коллектива», который ставит перед собой самые высокие задачи в творчестве.

– Сегодня в основной труппе детского театра насчитывается более 28 юных артистов. Воспитанники подготовительной группы примерно через год войдут в основной состав. Здесь ребята учатся быть артистами театра, понимать и любить сцену, уважать публику, воплощать на сцене любые образы. Ну и, конечно, петь и танцевать, ведь все наши спектакли и театрализованные представления обязательно сопровождаются музыкальными номерами, – рассказывает руководитель Образцового театра юного зрителя «Маска» в районе Алтай Светлана Гращенко.

По её словам, в репертуаре театра насчитывается около 30 спектаклей и театральных постановок. Среди них сказки-спектакли «Волшебник Изумрудного города», «Три поросёнка», «Новые приключения трёх поросят», «Хрустальный башмачок», «Сказка солнечной страны», «Приключения Буратино», «Лети, лети, лепесток» и множество других.

– Обычно за театральный сезон даём по одной премьере большого спектакля. Но иногда бывает, что готовим к постановке сразу две или даже три премьеры с разными группами детей. Так, в прошлом сезоне представили своим зрителям сразу две большие премьеры. Младшая группа готовила спектакль «Федорино горе», старшая группа – сказку «Колобок», – отметила Светлана Гращенко.

В новом сезоне театральная труппа «Маски» разучивает новые сказки – «Красная Шапочка» и «Волк и семеро козлят». Кроме того, в преддверии новогодних праздников артисты обязательно готовят большую новогоднюю театрализованную программу для юных зрителей, которые приходят во Дворец культуры и спорта на новогодние утренники.

Но главной остаётся работа со Словом. Ребята учатся выразительно читать стихи и прозу, запоминать объёмные тексты, вживаться в роль и передавать смысл написанного. Для этого внутри театрального коллектива несколько раз в год проводятся собственные конкурсы чтецов. Это помогает ребятам преодолеть страх сцены, научиться держать себя перед зрителем.

– Экспериментируем и пробуем силы в новых спектаклях. Поэтому у театра такой широкий репертуар. Мы готовим ребят не только как артистов театра. Они пробуют себя в качестве ведущих различных мероприятий, занимаются художественным чтением, выступают в роли аниматора. Так что наши выпускники – настоящие профессионалы индустрии творчества, – считает руководитель детской театральной студии.

Свой профессионализм ребята показывают, принимая участие в многочисленных творческих конкурсах и фестивалях в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Санкт-Петербурге, где неизменно получают призовые места.

Вот и на этот раз, представив команду из десяти юных чтецов, труппа «Маски» завоевала сразу 11 первых мест в разных возрастных категориях. Самому младшему участнику команды, представлявшей ВКО, всего пять лет, старшей – ещё не исполнилось и 15 лет. Тем не менее, каждый из них завоевал своё, первое место!

– Мы выбрали самый разнообразный репертуар для участия в конкурсе. Ребята читали стихи и басни, рассказы и другие поэтические произведения. У каждого был свой подход. Например, когда стихотворение о злоключениях бедного кота читала 13-летняя Арина Демченко, зал был растроган до слёз, переживая за беднягу. А 11-летняя Татьяна Дмитриева воплощала на сцене сразу три образа – молодости, автора и зрелости. Она читала стихотворение «Молодость и зрелость». И только ей члены международного жюри присвоили специальный диплом «За высокий профессионализм» – так понравилось им проникновенное выступление нашей воспитанницы, – с гордостью рассказывает Светлана Гращенко.

Участие в международном фестивале – это не только радость победы, но и полезный опыт. Ребята научились держать себя на большой сцене перед огромным залом в присутствии авторитетного международного жюри, увидели работу других коллективов, учились, впитывали, знакомились и находили новых друзей.

Екатерина Гуляева

Район Алтай