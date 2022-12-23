Точный бросок

Лучшую баскетбольную команду девушек определили в Аягозском районе.

Районные соревнования по баскетболу среди учащихся 10–11 классов проходили в смешанной общеобразовательной средней школе № 3. Организаторы мероприятия – отдел образования и отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта – приурочили это спортивное событие ко Дню Независимости.

Церемония открытия началась с поздравительной речи директора школы К. Камытбаева и методиста районного отдела образования С. Кыржыбаева. Они отметили важность поддержания здорового образа жизни.

– Приятно, что участники соревнований большое внимание уделяют не только учёбе, но и спорту, – добавили педагоги.

Праздничное настроение и положительные эмоции перед началом игр юным спортсменам подарили творческие танцевальные и вокальные номера учащихся принимающей гостей школы.

Затем главный судья соревнований Е. Оралханов напомнил основные правила этой игры. Состоялась жеребьёвка, команды разделились по трём группам. Матчи были зрелищными и динамичными. В результате баскетбольных баталий в финал вышли три лучшие команды.

Так, первое место на районных соревнованиях заняла команда смешанной общеобразовательной средней школы № 3. На второй ступени пьедестала почёта – команда городской казахской школы-лицея. В тройку призёров вошла команда общеобразовательной средней школы имени Ж. Жабаева.

Кроме того, определены лучшие игроки в различных номинациях. Ученица школы № 3 Н. Беккожина одержала победу в номинации «Лучший нападающий». Лучшим защитником стала А. Мубаракова, а лучшим игроком признали ученицу школы № 3 А. Орынбасову. Приз зрительских симпатий достался ученице школы-лицея Е. Тускуновой.

По окончании соревнований победителям и призёрам вручили кубки, медали и грамоты от районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта.

Гульжан Естаева

Аягозский район