Темари с далеких берегов

Жительница Усть-Каменогорска Ирина Баянжанова занимается необычным для нашего региона рукоделием – темари.

По образованию Ирина бухгалтер, но свободное время она посвящает восточным узорам и мотивам.

Темари (с японского «ручной мяч») – японская национальная техника вышивания на шарах. Изначально это древнее искусство зародилось в Китае – женщины делали из лоскутков от кимоно шары для детей. Ткань ужимали, обматывали нитками и украшали узорами. Затем эти шары попали в Японию, где сначала они также использовались как игрушки. Потом их свойства оценили уличные жонглеры, и лишь в XIV–XVI веках шары темари приобрели статус декоративных элементов.

– Техника темари – одна из древнейших, – поделилась мастерица. – Еще во времена самураев из шелковых лоскутов изготавливался шар. Шелк был натуральный, дорогой, поэтому играть с шарами, вышитыми в технике темари, было привилегией принцесс. Они так и назывались – «мячики принцессы».

Благодаря своей оригинальности этот вид рукоделия приобрел большую популярность за пределами Страны восходящего солнца. Шары используются в качестве декора, детских игрушек или для украшения новогодней елки.

Технология изготовления этих необычных мячей, на первый взгляд, кажется не сложной, но на самом деле это очень трудоемкий и кропотливый процесс.

– Традиционный шар темари изготавливается так, – рассказала Ирина Баянжанова, – шелковые лоскуты сворачиваю в шар нужного размера. Внутрь добавляю погремушку, колокольчик или небольшой камень, чтобы он гремел и звенел. Скатываю шар идеальной формы, потом обматываю его катушечными нитками, чтобы не было пробелов. Затем делаю разметку и наношу вышивку. Также шары можно украшать кистью из ниток, бусин или лентами.

Мастерица отметила, что с японской вышивкой познакомилась несколько лет назад случайно – увидела на просторах Интернета, и она буквально заворожила ее. Необычная цветовая гамма, переплетение нитей раз и навсегда покорили сердце Ирины. Она стала

изучать технику вышивки шаров темари, и чем больше узнавала теории, тем быстрее хотелось попробовать создать оригинальный сувенир самостоятельно. Так появились шары, у каждого из которых есть имя – «Лотос», «Хризантема кику», «Крылья», «Ромбы» и другие, в зависимости от цвета основы и выбранного узора. Считается, что у каждого рисунка есть особое значение, которое дарует благосостояние своему обладателю.

– На шарах выполнены фантазийные узоры, они со смыслом, – рассказала она. – Например, если на зеленом фоне вышивается лотос, то шар олицетворяет плодородие, на красном узор из золотых нитей – символ богатства, розовый шар символизирует целомудрие. В Японии даже существуют школы, в которых мастерицы вышивают два-три рисунка и не могут изучать другие, пока жив мастер, который обучает этому виду ремесла. Там все символично, закладывается сакральный смысл.

Действительно, есть в шарах темари что-то таинственное и магическое. Стоит только взглянуть на них, как калейдоскоп узоров уносит тебя туда, где цветет сакура и слышится волшебная мелодия бамбуковой флейты. Мастерица признается: когда она занимается рукоделием в японском стиле, уходит усталость, проясняются мысли и улучшается настроение.

– Рукоделие для меня – это выплеск моей энергии и фантазии, своеобразный сеанс релакса, – отметила Ирина Баянжанова. – Хочется в сутках увеличить количество часов, чтобы как можно больше времени уделять любимому делу.

Татьяна Кравченко